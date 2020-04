Société algéro-qatarie de sidérurgie : Équipements médicaux et produits de prévention pour les hôpitaux de Jijel

Un don d’équipements médicaux et de produits de prévention et d’aseptisation a été remis lundi à des établissements hospitaliers de la wilaya de Jijel, à l’initiative de la société algéro-qatarie de sidérurgie qui active dans la zone industrielle Bellara, dans la commune d’El-Milia (52 km à l’est de Jijel), a-t-on appris du directeur local de la santé (DSP), Chaâbane Sidhoum. Ce don a été remis par la société à la direction de la santé qui a procédé à sa distribution à plusieurs établissements hospitaliers en fonction de leurs besoins, a indiqué le même responsable à l’APS. Le DSP a précisé que ce don se compose de 2 respirateurs mobiles, 4 appareils de ventilation en pression positive continue (PPC), près de 4.000 visières et autres produits de protection des professionnels de la santé. Le chef du département de communication à la société algéro-qatarie de sidérurgie, Chems-Eddine Aïssaoui, joint par téléphone, a indiqué que la direction générale et le conseil d’administration de la société ont pris plusieurs décisions de soutien au secteur de la santé dans la wilaya de Jijel dans sa lutte contre le Covid-19, dont la fourniture d’équipements médicaux et produits de protection. Le même cadre a indiqué que «des contacts sont en cours avec des importateurs pour fournir d’autres équipements au secteur de la santé», qualifiant cette initiative «d'encouragement et appui» aux staffs médicaux et paramédicaux qui se trouvent sur la première ligne de lutte contre le Covid-19.