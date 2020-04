Sidi Bel-Abbès : 551 médecins et 1.337 paramédicaux mobilisés

Un dispositif est mis en place pour prendre en charge les patients atteints du virus. 551 médecins et 1.337 paramédicaux sont réquisitionnés, en plus de la mobilisation d’un parc de véhicules d’urgences et de l’apport des moyens de la Protection civile. L’EPH, qui a été érigé en centre d’accueil des malades, s’est doté de tous les moyens. Un tunnel de désinfection a été installé à l’entrée de la structure pour préserver une hygiène et rassurer le personnel médical. En outre, 30 bus sont mis à la disposition des établissements sanitaires pour le transport du personnel. Les missions médicales sont assurées et suivies par la cellule de crise. Ce dispositif reste soutenu par différentes formes d’action de sensibilisation et d’aide des associations, notamment le collectif des opérateurs économiques qui a procédé à une collecte de fonds pour l’acquisition de matériels et instruments médicaux.

A. B.