Béjaïa : Des kits de protection et du matériel médical offerts

Dans le cadre du plan d’action lancé par le ministère de l’Environnement et des Énergies renouvelables, le directeur général de l’Agence nationale des déchets, Karim Ouamane, s’est rendu hier dans la wilaya de Béjaïa. Il a procédé à la distribution d’un important lot de kits de protection au profit du corps médical, ainsi que pour le personnel de nettoiement et de désinfection de la direction de l’environnement.

Selon M. Oumane, « plus de 1.000 kits d’habillement de protection — combinaisons, bavettes, lunettes de protection et chaussures — ont été distribués.

Cette action entre dans le cadre du plan de soutien tracé par la ministre de l’Environnement et des Énergies renouvelables, et qui touchera plusieurs wilayas». Par ailleurs, la wilaya continue d’enregistrer des actions de solidarité. La laiterie Soummam a déjà offert 8 ambulances médicalisées pour la wilaya. 27 autres seront reparties, selon son PDG, M. Batouche, pour les secteurs de la santé de Tizi Ouzou et de Bouira, avec 4 ambulances chacun. Annaba aura droit à trois ambulances, tandis que Bordj Bou-Arréridj, Sétif et Jijel bénéficieront de deux ambulances chacune. Msila et Boussaâda recevront une ambulance chacune. L’entreprise Nutugra d’Aokas offrira un important lot de matériel médical à l’EPH de la ville. Il comprend des moniteurs de surveillances, des oxymètres, des générateurs d’oxygène, des bavettes, des sur-blouses, des camisoles et des chaussures de protection. Du gel hydro-alcoolique, des médicaments et des denrées alimentaires sont aussi au programme. Les actions de nettoiement et de désinfection se poursuivent au quotidien à travers les quartiers et villages des différentes communes.

M. Laouer