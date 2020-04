Annaba : L’annexe de l’Institut Pasteur mise en service

Une annexe de l’Institut Pasteur a été mise en service, hier à Annaba, dans le cadre du renforcement des efforts de lutte contre le nouveau coronavirus Covid-19, a-t-on appris auprès du directeur de la santé, le Dr Mohamed Nacer Dameche. Cette structure installée au niveau de l’hôpital Dorban va opérer le diagnostic d’éventuels cas à Annaba, El-Tarf, Skikda, Guelma, Souk-Ahras et Tébessa. Les tests seront effectués par un staff de 12 membres pour atteindre une trentaine de personnes. Un expert de l’Institut Pasteur est attendu pour assurer une formation au profit du staff du laboratoire régional du CHU afin de leur inculquer des capacités techniques concernant l’analyse des échantillons. Par ailleurs, le CHU et les autres hôpitaux de la wilaya ont été renforcés par les moyens de protection et les équipements nécessaires, a indiqué Dr Dameche.

B. G.