Initiative de solidarité d’une clinique privée à Aïn Oulmène : Le Diagnostic de l’épidémie par scanner

Une clinique de statut privé de la commune d’Aïn Oulmène, au sud de Sétif, a initié lundi une opération de dépistage du Covid-19 par scanner, dans le cadre d’une action de solidarité visant à lutter contre cette pandémie. Cette initiative constitue «une technique très efficace contribuant dans la consolidation des efforts déployés pour augmenter le nombre des tests quotidiens», a déclaré à l’APS, un radiologue de cette clinique, Ziad Blilita. La conjugaison des efforts entre les secteurs public et privé de la santé en cette conjoncture difficile marquée par la propagation du coronavirus constitue une «nécessité et un devoir national reflétant une face de la solidarité caractérisant la société algérienne», a considéré le même spécialiste.

Le chef de service d’imagerie de l’hôpital Mohamed-Abdenour Saâdna de Sétif, le Pr. Farid Baâbouche, a indiqué, pour sa part, que l’examen radiologique pour le dépistage du coronavirus figure parmi les méthodes «les plus rapides du diagnostic de cette infection».

Il a ajouté que le service d’imagerie de cet établissement sanitaire reçoit les cas suspects de contamination au coronavirus, transférés depuis l’unité ouverte à cet effet dans le même établissement, affirmant que toutes les mesures et dispositions nécessaires ont été prises conformément aux orientations du ministère de tutelle.