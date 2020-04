Innovation et recherche scientifiques : Du matériel intelligent

Faouzi Berrahma, président de l’Académie nationale de la créativité et de l’innovation, a mis au point un masque intelligent et un drone thermique, qu’il compte remettre, à titre gracieux, aux hôpitaux.

Dans une démonstration mise en ligne par la radio nationale, Faouzi a présenté le drone scanne intelligent de grandes surfaces et mesure la température des personnes. Lui et son équipe ont créé, au profit des médecins, une nouvelle application, ainsi qu’un masque connecté à un Smartphone permettant de donner, instantanément, la température. À Constantine, le Centre de recherche en biotechnologie ambitionne de confectionner, dans les prochains jours, environ 1.000 kits de dépistage rapide en s’appuyant sur la technologie Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats qui n’est autre qu’un outil de modification de génome, a indiqué le directeur, le Dr Ammar Azioune.

Ce dernier a ajouté que ces kits sur bandelettes confectionnés par les ingénieurs chercheurs du CRBT permettront de révéler, en quelques minutes seulement, la présence du matériel génétique viral.

Le Dr Azioune a, également, soutenu que la stratégie du Centre est de «transmettre par la suite cette technologie à d’autres institutions et établissements de santé du pays afin d’accroître le nombre de tests effectués par jour». Par ailleurs, la société Global Algerian Technology (GATECH) a développé, en collaboration avec le Centre de développement des technologies avancées (CDTA) de l’université d’Aïn Témouchent, un prototype de respirateur artificiel made in Algeria. Ont contribué à cette démarche, les universitaires, les ministères, ainsi qu’une dizaine de réanimateurs de la diaspora et le FCE. La prochaine étape n’est autre que l’homologation de ce prototype pour qu’il puisse être produit et être livré aux structures de santé.

Pour rappel, le président de l’Association nationale des échanges entre jeunes, Ali Sahel, a révélé qu’une équipe d’étudiants de l’université de Boumerdès a confectionné plusieurs équipements de désinfection remis gratuitement au profit de plusieurs hôpitaux de la capitale. L’université Mouloud-Mammeri a, selon le professeur Messaoudi, installé, depuis le 2 avril dernier, un laboratoire de dépistage du Covid-19 qui effectue une vingtaine de tests par jour.

Mettant à profit cette opportunité, le même professeur, doyen de la faculté de médecine, a affirmé, sur les ondes de Radio-Tizi-Ouzou, que l’unité qu’il dirige a, d’ores et déjà, effectué plus de 150 prélèvements.

Sami Kaidi