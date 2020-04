Coronavirus: Chanegriha met en avant les mesures prises par les hautes autorités du pays

Comme il a salué le peuple algérien pour sa compréhension et son élan de solidarité, visant à atténuer les répercussions de la crise sanitaire sur les nécessiteux et sur la classe démunie.

Dans une allocution prononcée, lors d’une réunion avec les cadres de la Région, en présence des représentants des différents corps de sécurité, où il a suivi un exposé présenté par l'Adjoint au Commandant de la 2e Région Militaire, portant sur les diverses mesures prises pour faire face à l'épidémie du Coronavirus.

«Notre pays a pris, sous la conduite de Monsieur le Président de la République, Chef Suprême des Forces Armées, Ministre de la Défense Nationale, un ensemble de mesures préventives dès les premiers jours de l’apparition des premiers cas d’épidémie.

Il est évident que ces mesures pertinentes prises par le Haut Commandement du pays, n’auraient pu donner leurs fruits sur le terrain, sans la compréhension et la conscience de notre peuple, ainsi que sa patience face aux épreuves et aux adversités. En effet, comme un seul homme, tel qu’il nous a toujours habitués, notre peuple a apporté son soutien et son appui à son Etat, en faisant acte de solidarité avec ses concitoyens nécessiteux, dans un élan d’entraide historique. Pour ce noble peuple algérien, auquel nous vouons tant d’estime et de respect, nous sommes prêts au sein de l’Armée Nationale Populaire à nous sacrifier et à consentir des efforts aussi laborieux que dévoués pour en assurer le bien-être et la sécurité sur tous les plans et dans tous les domaines. Preuve en est, le succès remarquable des équipages relevant de nos Forces Aériennes à dresser un pont aérien entre l’Algérie et la Chine Populaire, pour acheminer, en un temps record, les matériels et équipements médicaux, ce qui dénote, encore une fois, la grande disponibilité opérationnelle de l’ensemble des composantes de l’Armée Nationale Populaire à intervenir dans toutes les conditions et les circonstances».

Dans la dynamique de ses visites d’inspection aux différentes Régions Militaires et dans le cadre du suivi du degré d'exécution des mesures prises pour la lutte contre l'épidémie du Coronavirus, le Général-Major Saïd CHANEGRIHA, Chef d’Etat-Major de l’Armée Nationale Populaire par intérim a effectué, ce mardi 14 avril 2020, une visite de travail et d’inspection en 2ème Région Militaire à Oran.

A l’issue de la cérémonie d’accueil à l’entrée du siège du Commandement de la Région, Monsieur le Général-Major a observé un moment de recueillement à la mémoire du défunt Moudjahid "Boudjenane Ahmed" dit "Si Abbès", dont le nom est porté par le siège du Commandement de la Région. Pour la circonstance, il a déposé une gerbe de fleurs devant sa stèle commémorative et récité la Fatiha à sa mémoire et à celle de nos valeureux Chouhada.

A l’Hôpital Militaire Régional Universitaire d’Oran, le Général-Major a suivi une présentation donnée par le directeur de l'Hôpital portant sur les efforts consentis pour faire face à l'épidémie du Coronavirus, pour inspecté ensuite le service dédié aux contaminés, où il a tenu à exprimer l’estime et la gratitude de tous les personnels de l’Armée Nationale Populaire aux cadres et personnels des corps médical et paramédical, pour les efforts qu’ils fournissent chaque jour en étant mobilisés sur le premier front face à cette épidémie. A ce titre, il les a exhortés à consentir davantage d’efforts dévoués, dans un cadre coordonné et synergique, dans l’objectif d’assurer la prise en charge médicale nécessaire des personnes infectées parmi les personnels militaires, et d’être prêts à intervenir, en cas de besoin, pour apporter l’assistance aux citoyens et contribuer à diminuer la charge sur le système sanitaire national.

A l’Ecole d’Application de la Santé Militaire à Sidi Belabès, le Général-Major a inspecté, de près, l’hôpital de campagne qui dispose de tous les équipements modernes et les moyens médicaux permettant de prendre en charge un nombre considérable de personnes touchées par le virus Covid-19.

Le Général-Major a également effectué une visite à l’Ecole des Cadres de l’Infanterie à Sidi Belabès, où il a donné aux cadres et personnels de l’Ecole, des instructions et orientations portant dans l’ensemble sur la prévention de la propagation de l’épidémie du Coronavirus et sur la nécessité de prendre les mesures nécessaires y afférentes. Il a aussi mis l’accent sur l’impératif d’accorder une importance majeure à la principale mission confiée à l’Ecole, à savoir, la formation, celle-ci devant faire du militaire une personne consciente, au fait de tous les détails du métier des armes, et à même d’accomplir ses missions avec honnêteté, professionnalisme et compétence. Par ailleurs, une formation de base solide, constituera un capital cognitif à même de le préparer à entamer sa carrière professionnelle avec succès.