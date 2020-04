Commentaire : L’engagement du chef de l’Etat

Le Président Tebboune a effectué hier, une tournée dans les structures de santé et pharmaceutiques de la capitale pour s’enquérir du suivi de l’évolution de la pandémie du Coronavirus et de la prise en charge des personnes atteintes. Cette tournée confirme si besoin est, ses déclarations antérieures. Le Président Tebboune avait, rappelle-t-on, affirmé lors d’une rencontre avec des responsables de médias nationaux au siège de la présidence le 31 mars dernier, qu’il était tenu informé de l’évolution de la pandémie quartier par quartier et que «la vie de nos citoyens» était pour l’heure la principale préoccupation de l’Etat qui a mis en place, avait-t-il indiqué, tous les moyens pour lutter contre la propagation du Covid-19. Le Président Tebboune avait également saisi cette occasion pour déclarer que l’Etat «n’avait rien à cacher». Cette volonté de transparence dans la gestion de cette crise sanitaire avait été du reste rappelée par le ministre de la Santé, quelques jours plus tard. M. Benbouzid avait affirmé le 9 avril courant que l’Algérie a opté pour «la transparence dans la communication des données liées au nombre de contamination et de décès dus au Coronavirus». Une transparence attendue par les citoyens qui sont informés quotidiennement par le porte-parole du comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie du coronavirus. Mais il n’en reste pas moins que la tournée du Président de la République revêt pour les Algériens une toute autre importance, à la limite du symbolique. Si nul ne peut avoir un doute quant au fait que le suivi de la pandémie et la réunion de tous les moyens pour y faire face sont au cœur des priorités de l’Etat, il n’en reste pas moins vrai que la sortie du Chef de l’Etat, qui est allé à la rencontre de ceux qui sur le terrain sont confrontés quotidiennement à la pandémie, est un geste qui ne manquera pas d’être apprécié à sa juste valeur, notamment par le personnel soignant. C’est ce qui était attendu quand bien même le Premier ministre et les membres du gouvernement sont sur le terrain pour veiller à l’exécution des instructions du Premier magistrat du pays. Le Président -qui avait déclaré aux médias qu’il n’allait pas en raison de cette pandémie «s’isoler et laisser libre cours aux rumeurs»- vient ainsi d’assener la preuve qu’il est, dans cette crise sanitaire inédite, au plus près des citoyens en général et du personnel soignant plus particulièrement. En se rendant dans les infrastructures de santé et pharmaceutiques, le président Tebboune entendait assurément rassurer et donner les gages de l’accompagnement attendu par toutes les personnes qui sont sur le front pour faire face à cette situation exceptionnelle. Aussi l’hommage rendu par le Président de la République aux professionnels de la santé, qui a également salué hier une nouvelle fois leur dévouement et les efforts considérables qu’ils déploient au quotidien, ne manquera de les conforter dans leur lutte, menée inlassablement pour sauver la vie des Algériens et ce, d’autant que le Président Tebboune s’est engagé devant eux à revoir leurs conditions de travail ainsi que le système national de santé.

Nadia K.