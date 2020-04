Calcul de la retraite des Personnels soignants : 2 mois de travail dans la lutte contre le covid-19 équivaudront à une année d'ancienneté

L'ensemble des praticiens de la santé ayant travaillé deux mois dans la lutte contre le Coronavirus «bénéficieront d'une année d'ancienneté dans le calcul de l'âge de départ en retraite», a annoncé lundi à Alger, le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune.

S'exprimant lors d'une rencontre au ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, avec les membres de la Commission de suivi de l'évolution du Coronavirus, le Président Tebboune a précisé que «chaque deux mois passés par tout médecin ou infirmier dans la lutte contre le Coronavirus équivaudront une année de travail lors du calcul de l'âge de départ en retraite» et ce, au terme de la crise.

Il a, à cet effet, fait part de sa «disponibilité à aller le plus loin possible dans la prise en charge des préoccupations des corps médical et paramédical, dans la mesure des moyens financiers et des lois de la République».

Le Président Tebboune s'est, par ailleurs, incliné à la mémoire des victimes «martyrs» du Coronavirus qu'elles soient médecins, infirmiers ou simples citoyens, se félicitant de la «cohésion qui caractérise le travail de la Commission de suivi de l'évolution de la pandémie du Coronavirus en Algérie».