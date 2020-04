Le Président Tebboune effectue une tournée à Alger : Des moyens de prévention pour la moindre parcelle du territoire

- Revoir le système national de santé

- Améliorer les conditions de travail des professionnels du secteur

Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a effectué hier, une visite de travail et d'inspection dans des structures de santé d'Alger afin de s'enquérir du suivi de l'évolution de la pandémie du Coronavirus (Covid-19) et de la prise en charge des personnes qui en sont atteintes.

Accompagné du ministre de la Santé, de la Population et de la réforme hospitalière, Abderrahmane Benbouzid, du ministre délégué à l'Industrie pharmaceutique, Djamel Lotfi Benbahmad et du ministre conseiller à la Communication, porte-parole officiel de la Présidence de la République, Mohand Oussaïd Belaïd, le Président Tebboune a entamé sa visite d'inspection au CHU de Beni-Messous où il s'est entretenu avec le personnel soignant de cet établissement, l'un des plus importants de la capitale, ainsi qu'avec des citoyens contaminés par le Coronavirus qui y sont suivis en isolement.

Il a poursuivi sa visite en se rendant dans d'autres structures de santé et pharmaceutiques de la capitale. «Nous maîtrisons la situation et nous faisons face à cette pandémie grâce à la foi, la volonté et la conjugaison des efforts de l'ensemble des parties» a déclaré le Président Tebboune lors de sa visite au Centre hospitalo-universitaire de Beni Messous.

A cette occasion, le Président de la République s'est engagé à revoir le système national de santé et à améliorer les conditions de travail des professionnels de la santé, ainsi que leurs salaires. Affirmant que les conditions de travail des médecins seront améliorées et la grille des salaires revue, le Président de la République a souligné que le plus important est de surmonter les difficultés actuelles.

Il a, par la même occasion, salué les efforts «considérables» du personnel de la santé pour faire face à la pandémie du Coronavirus, mettant aussi en exergue «l'élan de solidarité du peuple algérien en cette conjoncture difficile que traverse le pays», estimant que cet élan marque «un nouveau départ pour l'Algérie».

A la Pharmacie centrale des hôpitaux (PCH), le Président de la République a insisté sur la nécessité d'acheminer les équipements médicaux et les moyens de protection contre le Coronavirus à l'ensemble du territoire national. «Il faut faire parvenir le matériel médical et les moyens de prévention à chaque parcelle du territoire national, notamment dans les zones les plus éloignées et le grand Sud», a-t-il déclaré, ajoutant que «même si ces régions n'ont pas enregistré un nombre important de cas confirmés au Coronavirus, la précaution et la prévention doivent tout de même êtres de mise».

A ce titre, le Président Tebboune a instruit le ministre délégué à l'Industrie pharmaceutique à l'effet de «mobiliser tous les moyens de l'Etat, y compris les avions, pour acheminer, le plus rapidement possible, le matériel médical».

S'enquérant des quantités stockées de la Chloroquine, utilisée dans le traitement du Covid-19, le Président de la République a écouté des explications sur ce médicament, produit localement, et dont «la quantité est suffisante pour 230.000 malades».

En réponse à une question du Président Tebboune sur la production nationale de ce médicament, les responsables de la PCH ont affirmé que l'Algérie «œuvre à augmenter sa production à un million de boîtes une fois la matière première commandée d'Inde réceptionnée», faisant savoir que l'Algérie «est l'un des premiers pays à bénéficier de la matière première et dispose d'un stock suffisant».