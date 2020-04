Industrie militaire : Livraison de 338 camions multifonctions Mercedes-Benz

«Conformément aux orientations du haut commandement de l'Armée nationale populaire relatives à la satisfaction des besoins des structures du ministère de la Défense nationale et des différentes entreprises nationales publiques et privées, s’inscrivant dans le processus du développement des différentes industries militaires, notamment l'industrie mécanique, et sous la supervision directe de la Direction des fabrications militaires, il a été procédé, ce lundi 04 novembre 2019 à Rouiba en 1re Région Militaire, à la livraison de (338) camions multifonctions de marque Mercedes-Benz, produits par la Société AMS-MB de Rouiba, destinés au transport de troupes, transport routier, ainsi que des citernes à eau et carburant, et ce, au profit de la Direction centrale du matériel/ministère de la Défense nationale, de la Direction générale de la Sûreté nationale et d’entreprises publiques et privées», a indiqué, hier, un communiqué du MDN.

«Cette nouvelle livraison démontre la capacité des entreprises de production mécanique relevant de l’Armée nationale populaire à satisfaire dans les délais, les besoins exprimés par leurs clients, avec des produits de haute qualité et aux normes internationales», assure la même source.