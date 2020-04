Armée nationale populaire : Aux côtés du citoyen

Comme par ces temps qui courent, il n’y a d’aveugles que ceux qui ne veulent pas voir et qui ne savent de surcroît évoluer que dans les eaux troubles pour tenter ici et là d’affecter la quiétude et la sérénité d’une nation qui n’aura jamais été aussi unie et aussi forte qu’en ces temps de pandémie, il est à «craindre» que la dynamique extraordinaire que développe actuellement l’État pour son peuple ne finisse par faire basculer ces gens venus d’ailleurs, dans une amnésie sans remède.

L’exploit réalisé ces jours derniers par ces jeunes cadres de l’institution militaire qui ont répondu en un temps record à l’appel de leur nation et acheminer en un temps record, à bord de deux gros porteurs de grosses quantités de médicaments à partir de Pékin, est un signe qui ne trompe pas et atteste dans sa grandeur, de la disponibilité de notre Armée nationale populaire, toujours au service de son peuple. Des gestes forts qui n’ont pas été une fois encore sans susciter un immense sentiment de satisfaction dans les rangs de tous ces Algériens, fiers de cette institution qui a toujours été aux côtés du peuple et que voici, on ne cessera de le répéter, à l’œuvre pour contribuer à relever le défi de la vie et de l’espoir reconquis aux côtés de tous ces Algériens reconnaissants à ne plus en finir. L’Armée nationale populaire, en parfaite symbiose avec le président de la République qui a toujours placé plus haut que tout l’intérêt et la vie de son peuple en faisant état depuis le début de cette pandémie de gestes forts qui ont conquis les cœurs des Algériens. Ces Algériens bloqués dans les aéroports et désireux de retrouver les leurs en cette conjoncture sensible et qui ont été rapatriés suite à la décision du président de la République depuis déjà Wuhan et l’apparition des premiers cas de coronavirus. Qu’il pleuve alors, qu’il vente ou qu’il neige, l’Armée nationale populaire, digne héritière de l’Armée de libération nationale a toujours été au cœur de ces zones montagneuses à ouvrir les voies de l’espoir ou dans les villes pour accompagner le hirak sans qu’une seule goutte de sang coule, suscitant ainsi cette admiration que voua le monde entier à un peuple, uni, abondant résolument sur la voie d’une Algérie nouvelle.

En ces temps marqués par un formidable élan de solidarité citoyenne et des efforts d’envergure déployés chaque jour par l’État, notre institution militaire, qui constitue dès lors la fierté des Algériens, n’est pas une exception à la règle en décidant de mobiliser ses moyens humains et matériels, ses compétences et ses équipements dans cet effort collectif qui tend à endiguer cette pandémie et faire qu’une fois encore le peuple s’en sorte victorieux. Telle est l’image de mon pays, de ma nation, de mon peuple que les maillons de la chaîne de la solidarité et de la fraternité uniront à jamais.

F. Zoghbi