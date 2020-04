2e Région militaire à Oran :Le Général major Chanegriha en visite de travail et d’inspection aujourd’hui

Le général major Saïd Chanegriha, chef d'état-major de l'Armée nationale populaire (ANP) par intérim, effectuera, aujourd’hui, une visite de travail et d'inspection à la 2e Région militaire à Oran, a indiqué hier un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN). «Cette visite constituera une opportunité pour Monsieur le Général-Major de s'enquérir de l’exécution des mesures de prévention contre la pandémie du Coronavirus, inspecter quelques unités et présider une réunion d'orientation avec le Commandement et les cadres de la Région», précise la même source.