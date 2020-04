Prise en charge des malades à Tipasa : Vers l’affectation de deux hôpitaux supplémentaires

Les autorités de Tipasa ont décidé l’affectation de deux hôpitaux supplémentaires pour la prise en charge des cas confirmés de Covid-19, portant ainsi à quatre le nombre d’établissements affectés à la prise en charge des personnes atteintes par cette épidémie, a-t-on appris hier auprès des services de la wilaya.

Selon la même source, des préparatifs sont en cours pour l’aménagement d’un service Covid-19, à l'hôpital de neurochirurgie de Cherchell, qui sera doté de lits de réanimation, précisant que l’établissement compte sept médecins en réanimation. Pour préparer cette opération, une décision a été émise, la semaine dernière, en vue du transfert du service des urgences de l'hôpital de neurochirurgie, vers l’Etablissement public de santé de proximité (EPSP) du centre ville de Cherchell.

Toujours au titre des mesures visant à assurer la prise en charge des malades du Covid-19, il a été, en outre, décidé, «dans une 2e étape, et en cas ou un besoin sera exprimé en la matière», selon la même source, l’affectation d’un service au niveau de l’Etablissement public hospitalier (EPH) de Damous, à l’extrême ouest de la wilaya, pour la prise en charge des cas confirmés, au moment ou l’EPH de Sidi Ghilès (ouest de Tipasa) est actuellement affecté aux cas de suspicion, qui sont placés sous contrôle médical.

A noter que la wilaya compte actuellement deux hôpitaux (Tipasa et Koléa) affectés à la prise en charge des cas confirmés de Covid-19 et trois autres pour les cas suspects, à Koléa (Est), Nadhor (Centre) et Sidi Ghilès (Ouest).

L’EPH «Tiguezrait Abdelkader» de centre-ville de Tipasa a, quant à lui, été désigné «hôpital référentiel» pour le traitement des malades du Covid-19, suite au transfert du service des urgences vers l’EPSP de la même ville.

L’EPH «Tiguezrait Abdelkader» compte actuellement 35 lits de réanimation, contre huit avant l’apparition de l’épidémie du Covid-19 en Algérie, début mars dernier.

Ces mesures sont inscrites au titre des efforts de la cellule en charge du suivi de la situation sanitaire à Tipasa, pour prévenir et lutter contre la propagation du nouveau coronavirus.