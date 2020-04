Batna : Lancement prochain des tests de dépistage

Les analyses de dépistage du nouveau coronavirus, Covid-19, débuteront au centre régional anti-cancer (CAC) de Batna «avant la fin de la semaine en cours», a affirmé dimanche dernier à l’APS, le directeur du centre, Aïssa Madhoui.

L’équipe appelée à assurer ce dépistage au laboratoire central du CAC a débuté les tests en prévision du commencement des premières analyses des prélèvements sur les personnes suspectées d’infection par le Covid-19, a précisé le même responsable.

Le CAC a obtenu un lot de réactifs pour le dépistage du Covid-19 de l’Institut Pasteur d’Alger après l’aval du ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière pour effectuer ces analyses, selon la même source.

«Près de 40 analyses seront quotidiennement effectuées au CAC de sorte à permettre le dépistage précoce des cas confirmés et leur prise en charge en temps opportun», a ajouté M. Madhoui. Le laboratoire central du CAC-Batna dispose d’équipements modernes et une équipe de spécialistes en microbiologie, a assuré le même responsable.