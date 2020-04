Praticiens privés : 140.000 masques chirurgicaux

Un lot de 140.000 masques chirurgicaux a été consacré aux praticiens privés (médecins, chirurgiens-dentistes et pharmaciens) du pays dont 9.000 affectés à la wilaya de Constantine, a affirmé hier à l’APS le secrétaire général de l’Ordre des pharmaciens de la région de Constantine, Riad Bouhouche. «Ces 140.000 masques ont été acquis auprès de la pharmacie centrale des hôpitaux (PCH) par 17 distributeurs d’équipements médicaux désignés par les pouvoirs publics à l’échelle nationale, dont un au profit de la wilaya de Constantine, en vue d’accorder aux praticiens du secteur privé les outils nécessaires à même de pouvoir poursuivre leurs activités», a précisé M. Bouhouche. Selon ce pharmacien, «la répartition de ces 9.000 masques interviendra dans les prochaines heures par l’intermédiaire de 17 pharmacies de référence qui procéderont à leur distribution à titre gracieux, sur la base d’une liste nominative, à raison d’une dizaine d’unités pour chaque praticien». Et d’ajouter : «Un autre lot plus important, à répartir sur les praticiens privés du pays, estimé entre 300.000 et 400.000 masques, sera disponible d’ici à la semaine prochaine ce qui permettra d’élargir la distribution de ces équipements aux praticiens des wilayas de Mila, Oum El Bouaghi et Jijel, relevant de l’ordre des pharmaciens de la région de Constantine».

Cette opération permettra aux médecins et dentistes libéraux de procéder à la réouverture de leurs cabinets et se prémunir contre les risques de contamination par le coronavirus, a estimé, pour sa part, le directeur de la santé par intérim, Adil Daâs. Contacté par l’APS, ce responsable a fait savoir qu’une réunion, regroupant plusieurs acteurs du secteur, dont le président du Conseil de l’Ordre des médecins, le président de l’Ordre des chirurgiens-dentistes, le secrétaire général de l’Ordre des pharmaciens et des représentants du syndicat des médecins libéraux, s’est tenue le 5 avril en vue de «répondre aux préoccupations des praticiens privés en matière d’équipements de protection». Le président du conseil de l’ordre des médecins de la région de Constantine a salué l’initiative de certains confrères ayant pris l'initiative de créer des groupes de téléconsultations sur les réseaux sociaux pour accompagner les malades, estimant nécessaire de «tirer profit de la situation actuelle pour développer ce créneau prometteur».

Accompagner, écouter et orienter les citoyens en cette période de confinement, tel est l’objectif des médecins membres du groupe «Télé consult.dz» sur Facebook, créé pour «éviter aux citoyens de sortir et s’exposer à la contamination surtout pour des problèmes bénins», a affirmé à l’APS le Dr. Hadjira Zouaoui, maître assistante en gynécologie obstétrique à l’établissement public hospitalier (EPH) Ibn Ziri de Bologhine (Alger) et administrateur du groupe.