Eclairage : stratégie adéquate

Voyant le danger venir, l’Algérie a vite réagi en prenant les dispositions nécessaires pour protéger les citoyens et éviter la propagation de la pandémie. Les plus hautes autorités du pays, sous la conduite du président de la République, se sont engagées résolument dans la bataille. Sur instructions du chef de l’État, plusieurs mesures ont été prises. Le Président Tebboune a d’abord décidé de mobiliser tous les moyens pour rapatrier les Algériens se trouvant à Wuhan, ainsi que les citoyens des pays voisins. Un geste symbolique fort qui sonne comme un rappel du sens et de la portée que donne l’Algérie aux mots solidarité et entraide. Disposant d’une expérience appréciable et certaine dans la gestion des situations de crise, l’Algérie a rapidement pris les choses en main pour éviter la catastrophe comme en Grande-Bretagne, en France et aux Etats-Unis. La gestion de la situation sanitaire et la crise économique continuent de faire l’objet d’un examen minutieux et approfondi au plus haut niveau. Le gouvernement a étudié la situation sous tous les angles sans omettre aucun cas de figure. Conscient de la gravité de la situation au regard de l’évolution et de la progression de l’épidémie au niveau de plusieurs pays, le président de la République, qui suit de très près le dossier, a annoncé une série de mesures pour protéger les populations et réduire les risques de contamination. L’Algérie est l’un des premiers pays à avoir décidé la fermeture des crèches, des établissements scolaires et des universités pour prémunir les citoyens. Cette action montre, si besoin est, que l’Algérie reste l’un des précurseurs dans cette lutte contre la maladie, montrant ainsi la voie à plusieurs pays, tant au niveau continental que régional. L’Algérie a su gérer la situation, grâce à une stratégie soigneusement préparée. C’est dans cette optique qu’il faut inscrire la décision de confiner dans des hôtels les citoyens rapatriés, pour opérer des dépistages et empêcher tout contact avec d’autres citoyens. Le plan d’action mis en place par le gouvernement s’articule autour de plusieurs axes de travail, en déployant d’importants efforts dans la mobilisation des moyens matériels. Les autorités ont misé sur la prévention comme axe central de la stratégie, en multipliant les actions de sensibilisation et d’information qui ont trouvé un écho favorable. L’Algérie, qui dispose d'hôpitaux et de structures sanitaires au niveau des communes et des villages, continue de mobiliser tous les moyens pour faire face à cette épidémie, en s’approvisionnant en quantité suffisantes de matériels. Toutes les structures sanitaires ont été renforcées en moyens matériels et en personnels. Même si cela reste insuffisant, l’effort est continu et permanent, les pouvoirs publics sont prêts à intervenir pour régler les problèmes et satisfaire rapidement les demandes et besoins exprimés tant au niveau national que local. Comme à chaque moment crucial de son histoire, l’Algérie s’engage dans la bataille et compte sur ses moyens et ses enfants pour venir à bout d’une maladie qui a, malheureusement surpris tout le monde.

A. Oumalek