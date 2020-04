Cours à distance : Les parents d’élèves réclament l’égalité des chances

L’annonce de la poursuite des cours du programme scolaire à distance a suscité plusieurs réactions, notamment sur les réseaux sociaux.

Des internautes revendiquent des mesures d’accompagnement. De nombreux parents d’élèves font part de leur inquiétude quant à la situation sanitaire et au déroulement de l’année scolaire.

Sur Facebook, les internautes expriment leurs préoccupations et s’interrogent sur l’efficacité des cours dispensées via le web sur le site de l’Office national d’enseignement et de formation à distance. Selon l'Organisation nationale des parents d'élèves, le dispositif des cours à distance n’obéit pas au principe d’équité et d’égalité des chances en matière d’enseignement qui «est un principe fondamental de l’école algérienne», comme la souligne son président, contacté par El Moudjahid. «Plusieurs élèves qui habitent dans des zones éloignées ne disposent même pas des outils pour avoir accès à ces cours à distance», regrette Ali Benzina.

Est-ce que l’élève est prédisposé à assimiler des cours à distance dans les conditions actuelles ? s’interroge-t-il tout en évoquant l’absence d’interaction entre l’élève et l’enseignant qui est, selon, lui un facteur déterminant dans l’assimilation. «Le dispositif des cours à distance est un nouveau concept en Algérie, qui n’a jamais été utilisé auparavant pour évaluer son efficacité», fait-il remarquer. Le président de l’ONPE a relevé l’importance d’assurer l’accompagnement de l’élève durant cette période du confinement par l’ouverture d’une chaîne éducative et d’assurer des cours de soutien du programme scolaire déjà dispensé en classe durant les deux trimestres. Il fait part également des inquiétudes et de l’appréhension des parents quant à l’avenir de leurs enfants, notamment ceux en classe d’examens. «Notre organisation a soumis une série de propositions au ministère de l’Education nationale afin de sauver l’année scolaire.

Ces propositions ont été formulées en concertation avec les partenaires sociaux et les parents d’élèves», assure-t-il. Parmi ces propositions, Benzina cite le calcul de la moyenne des premier et deuxième trimestres et la considérer comme une moyenne annuelle. Pour les élèves qui n’ont pas obtenu la moyenne de passage, soit 5/10 dans le primaire, il propose l’organisation en septembre prochain d’un examen de rattrapage.

Pour le cycle de l'enseignement moyen et secondaire, l'organisation suggère de calculer la moyenne des premier et deuxième trimestres et l’organisation des examens de rattrapage pour les élèves qui ont obtenu des moyennes comprises entre 8,5 et 9,9/20.

L’ONPE propose aussi le report de l’organisation des examens de fin de cycle moyen et le baccalauréat pour le début de septembre et l'ouverture des établissements scolaires vers la deuxième quinzaine du mois d’août pour permettre aux candidats d'effectuer des révisions avec leurs enseignants et une préparation psychologique. «La création d’une cellule au niveau du ministère de l’Education nationale composée d’inspecteurs et des psychologues est essentielle pour assurer le suivi de la situation et l’accompagnement des élèves pendant la reprise des cours», note-t-il encore. Le dispositif de cours en ligne a été mis en place par le ministère pour assurer la continuité pédagogique dans le souci de sauver l’année scolaire. La tutelle a mis à la disposition des élèves une plate-forme d’enseignement à distance en plus des cours diffusés à la télévision nationale.

Kamélia Hadjib