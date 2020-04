Non-respect du confinement sanitaire : Prés de 2.000 personnes arrêtées

«Les services de la sûreté de wilaya ont arrêté 1.978 personnes pour non-respect des mesures de confinement. Elles ont fait l’objet de P.V transmis à la justice, avant leur remise en liberté», a-t-on précisé de même source.

Des mesures répressives ont été, également, appliquées à l’encontre des contrevenants au confinement, considéré comme l’unique solution pour prévenir ce virus contagieux, selon la même source, qui signale la mise à la fourrière de 811 véhicules et 307 motos.

Les patrouilles de contrôle effectuées par les agents de la police, pour le constat de l’application (par les commerçants) de la décision de fermeture des commerces à 15h00, ont abouti à la délivrance de P.V à l’encontre de 13 contrevenants, a-t-on ajouté de même source.

Par ailleurs, quelque 342 véhicules et 104 motos ont été mis à la fourrière, la semaine dernière, par les services de la gendarmerie nationale pour non-respect des mesures de confinement total imposées à la wilaya.

A noter que les services de la wilaya de Blida ont émis une instruction interdisant la circulation des motos, des camions et de tous les types de véhicules, dans les villes et entre les communes, dans le but de réduire les déplacements des citoyens et de les amener au respect total du confinement, parallèlement à l'encadrement des activités commerciales et à l'approvisionnement des citoyens en différents produits alimentaires de base.

Cette décision ne concerne pas, selon les mêmes services, les véhicules relevant des personnels de la santé, des personnes exerçant dans les activités pharmaceutiques et autres véhicules de transport des personnels du secteur économique.