Chine : Thérapie psychologique contre l’épidémie

Un groupe d'experts médicaux chinois ont lancé une série de programmes vidéos en anglais sur la thérapie psychologique contre le COVID-19, dans lesquels ils ont partagé des expériences avec les étrangers. Dans les programmes, cinq experts ont parlé dans un anglais courant de divers problèmes psychologiques, notamment comment faire pour que le personnel médical en première ligne se sente en sécurité et comment proprement mener des interventions psychologiques. Ils ont également donné des conseils sur le sommeil, le régime et la gestion des émotions dans le contexte de l'épidémie. «Avec le déclenchement soudain de l'épidémie, il est aussi important de donner des interventions et des traitements psychologiques appropriés aux patients et au personnel médical», a indiqué Wang Xiaoping, directeur du département de psychiatrie du deuxième hôpital de Xiangya relevant de l'Université du Sud central. Les programmes vidéos ont été d'abord envoyés aux experts étrangers travaillant dans la province chinoise du Hunan (centre). Nombreux d'entre eux ont partagé ces vidéos avec leurs familles et amis à l'étranger. Ces programmes ont été publiés sur plusieurs plateformes en ligne, bénéficiant à près de 500.000 experts étrangers travaillant en Chine.