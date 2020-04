Sétif : L’association des Oulémas musulmans s’implique

La cérémonie a eu lieu en présence des directeurs de la Santé et de la population, de la formation professionnelle et de la protection civile ainsi que du membre donateur ayant financé cette opération. Les représentants de l’association ont fait don de 34;000 bavettes stériles, 816 combinaisons et 456 sur-blouses ainsi que 2;000 paires de gants médicaux qui constituent une partie de l’importante quantité déjà fabriquée en collaboration avec le secteur de la formation professionnelle. Le wali intervenant à cette occasion à remis aussitôt ces équipements au directeur de la santé à l’effet de procéder à leur distribution sur les différentes structures concernées. Il a saisi cette opportunité pour faire état de l’élan de solidarité qui gagne l’ensemble des localités de cette wilaya et remercié tous ceux qui ont contribué à la mise en œuvre d’une telle initiative. Il a également réitéré sa disponibilité à accompagner ces initiatives et a appelé à agir en rangs serrés pour endiguer la propagation du COVID 19. Les membres de cette association accompagnés dans l’action qu’ils entreprennent, de 60 jeunes volontaires et des couturières du secteur de la formation professionnelle ont déjà fabriqué 85.000 bavettes, 1.200 combinaisons aseptisées et 600 surblouses.

F. Z.