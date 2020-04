Point d’ordre : Le virus médiatique

La progression du virus médiatique est proportionnellement inverse à la baisse relative de la pandémie confinée, comparativement au tsunami sanitaire affectant toute la planète, dans une situation parfaitement maîtrisée. Une sortie victorieuse du cauchemar, avec un «minimum de préjudice » mobilise le camp des nostalgiques de l’Algérie de papa prenant pied dans le Hirak, comme l’indiquent clairement la participation aux marches populaires et les ingérences étrangères, pour continuer la sale besogne de la déstabilisation programmée de la nouvelle Algérie du renouveau démocratique. Cette avancée, porteuse de valeurs civilisationnelles et citoyennes reconnues dans le monde entier, inquiète les apôtres du chaos murés dans un silence assourdissant à l’ère de la décadence et de la corruption à large spectre. L’Algérie du renouveau et de la stabilité tient bon dans un combat individuel et collectif contre la pandémie qui force un consensus mondial sur la nécessité de taire toutes polémiques et les critiques de l’action gouvernementale scrupuleusement recommandée , intra muros, par les apprentis sorciers affairés, en ces temps de crise, injecter le virus de la haine. La violence des attaques, ciblant prioritairement la solidarité algéro-chinoise et l’épine dorsale de l’Etat national, se conjugue désormais à une campagne féroce enclenchée par «les intrus aux liens douteux» dénoncés par le ministre conseiller à la communication, porte parole de la présidence de la République, Belaid Mohand Oussaid. La manipulation grotesque du Hirak et l’appel à la reprise des rassemblements, strictement interdits et préjudiciables au combat contre la pandémie, vise à entretenir la fitna au mépris de l’engagement résolu des «sages du hirak» voués à leur tour aux gémonies. Les pêcheurs en eaux troubles hantent également le paysage médiatique déstructuré et en dérive constante. L’urgence d’une mise à niveau s’impose pour mettre à la situation de non droit des médias audiovisuels et électroniques, appelées légitimement au respect de la loi dans l’attente d’un encadrement juridique prévu dans la future Constitution. La montée au créneau du ministre de la Communication, porte parole du gouvernement, Amar Belhimer,démontre la situation anarchique des médias audiovisuels et électroniques de droit étranger et, plus gravement, l’origine occulte du mode de financement notamment des Web TV et des Web radios . Il est temps de remettre de l’ordre dans la faune qui se prévaut, souligne le ministre de la Communication, de la loi de la force au détriment de la force de la loi.

L. C.