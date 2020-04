Le coup d’envoi de la caravane de solidarité a été donné par le wali, Mahmoud Djamaa, en présence des membres de la commission de sécurité, de l’exécutif et des représentants des partenaires.

Mahmoud Djamaa a réitéré la détermination des plus hautes autorités du pays à assurer aux populations tout l’aide nécessaire en cette période de pandémie et a salué l’élan de solidarité des bienfaiteurs et le mouvement associatif.

Les communes concernées par la distribution de couffins alimentaires sont Soumaa, Ait Khlili, Akbil, Zekri, Akerrou, Sidi Namane, Ain Zaouia, Illilten, Tirmitine, Timizart. Le wali a rendu visite au commandant de l’ALN, Mohand Ouramdhane Hachour et aux pensionnaires de la cité de Solidarité de Boukhalfa pour s'enquérir de leur santé. D'autres opérations de solidarité seront organisées avant le ramadhan.

Bel. Adrar