Supposés décès de détenus dans la prison de Koléa : Instruction judiciaire sur «les allégations mensongères»

Le parquet du tribunal de Koléa à Tipasa a annoncé samedi, avoir ouvert une information judiciaire sur les allégations mensongères, selon lesquelles 12 détenus seraient décédés suite à une infection au COVID-19 dans l’établissement pénitentiaire de Koléa, indique un communiqué du même tribunal.

«En application des dispositions de l’article 11 du code de procédure pénale, le Procureur de la République près le tribunal de Koléa informe l’opinion publique que les informations relayées sur Facebook, selon lesquelles 12 détenus dans l’établissement pénitentiaire de Koléa seraient décédés suite à une infection au COVID-19, précisant que le ministère de la Justice aurait refusé la remise des dépouilles à leurs familles, «sont des allégations mensongères», précise le communiqué. Selon le communiqué dont une copie est parvenue à l'APS, «l'opinion publique doit savoir que toutes les informations publiées par ce site sont fausses et dénuées de tout fondement».

Et d'ajouter que le «parquet a ouvert une enquête judiciaire pour identifier l'auteur de cette publication afin de le poursuivre en justice pour le sentiment de peur et de panique suscités chez les gens suite à la diffusion de ces fake news, notamment en ces circonstances».