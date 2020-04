Bouira : Des associations pour soutenir les populations enclavées

Depuis déjà plus d'une semaine, des associations locales à l’image de «Ath Lkhir», «Kafil El Yatim», «Afous Deg Fous», ainsi que des groupes de jeunes volontaires issus des différentes régions de la wilaya mènent des campagnes de solidarité à travers les différentes communes pour venir en aide aux habitants des zones d’ombre.

Des aides sous forme de colis et sacs contenant différents produits alimentaires de première nécessité comme la semoule, le sucre, le café, les pates et bien d’autres denrées dont l’objectif est de soulager cette frange sociale vulnérable en cette période de confinement adopté par les autorités publiques pour lutter contre la propagation du virus Covid-19.

«Nous sommes l’association Ath Lakhir activant dans la commune d’El Asnam (Est de Bouira). Nous travaillons en groupe pour faire parvenir des aides alimentaires aux familles nécessiteuses et celles habitants dans des zones isolées à travers El Asnam», a expliqué Yahiaoui Ahcen. L’association Ath Lkhir «est engagée dans la collecte de ces aides auprès des bienfaiteurs de la région pour les distribuer sur les populations enclavées», a ajouté M. Yahiaoui.

Outre l’association, la commune d’El Asnam, présidée par Ainouche Hamouche, a mis sur pied onze comités pour chapeauter des opérations de volontariat et de solidarité. Ces comités représentent les différents villages, localités et quartiers de la ville. «Ils sont chargés de collecter des aides et de les distribuer aux habitants de chaque région afin de soulager les citoyens des zones enclavées notamment», a expliqué à l’APS M. Ainouche.

«Les aides sont collectées chez lesbienfaiteurs et donateurs afin d’aider ces populations démunies à Ath Maâkaci, Thaourirth Amar et à Guemgouma, notamment» a-t-il ajouté. Plusieurs familles ont salué l’initiative de ces comités ainsi que de l’association Ath Lkhir. «Aider les gens en ces moments de crise n’est pas une chose facile, je remercie tous les jeunes d’El Asnam pour cette belle initiative», a reconnu Messaoud, habitant de la localité de Guemgouma.

Par ailleurs, les Scouts musulmans algériens (SMA) sont fortement impliqués dans ces campagnes de solidarité. Trente communes de la wilaya de Bouira sont couvertes par ces actions de solidarité lancées depuis le 14 mars dernier par les SMA avec la participation de 27 sections.

«Nous travaillons depuis le14 mars dernier pour tenter d’aider les citoyens notamment ceux des zones reculées. Nos actions sont toujours en cours», a avoué à l’APS le mouhafed des SMA de Bouira, Ahmed Si Youcef.

Selon les détails fournis par le même responsable, les groupes des SMA collectent des aides auprès des bienfaiteurs et donateurs avant de procéder par la suite à leur distribution au profit des populations enclavées comme celles habitant dans les communes d’El Mokrani, Souk Lakhmis, Ridane et Maâmoura. Au total, 320 familles démunies ont bénéficié de ces aides alimentaires.

«Nous tenons à remercier d’abord les SMA pour leur travail de solidarité, Dieu merci, ils approvisionnent en différents produits alimentaires nécessaires, notamment pour la semoule. Ici nous n’avons rien et surtout avec le confinement et la peur d’être contaminé par le virus Covid-19, la situation est devenue difficile», a reconnu Mohamed, un citoyen de Ridane.

Des opérations similaires sont également menées dans les autres communes à l’image de Chorfa et Saharidj (est de Bouira), où des associations tentent d’assister les populations en cette période de crise en matière d’approvisionnement. «Nous tentons d’aider les citoyens démunis en leur faisant parvenir des aides alimentaires pour surmonter cette crise, j’espère que ce genre d’initiative se généralise dans toutes les communes», a souligné le jeune Massinissa, un des jeunes de Chorfa engagés dans le volontariat.