Les fake-news, l’autre danger : Guerre à la propagande néfaste

Toutes sortes de rumeurs, de fausses informations et de contrevérités se diffusent via les réseaux sociaux dans le but de tromper les citoyens, de tenter de discréditer les efforts considérables consentis par le gouvernement dans sa lutte contre le COVID-19.

C’est une tactique vieille comme le monde. Certains internautes, foncièrement malintentionnés se saisissent sans vergogne des nouvelles formes d’expression médiatique pour semer le doute et la suspicion dans les esprits. Profitant de la situation inédite dans laquelle nous nous trouvons à cause de la pandémie, ils s’avisent de désinformer les gens de la manière la plus grossière. Usant de procédés éculés, ces fantassins de la communication au rabais, diffusent une foultitude de messages erronés, de contenus incongrus, tout en se gardant bien de n’avancer aucune preuve de ce qu’ils affirment. Récurrentes, intempérantes et sommaires, ces «informations» tentent de brouiller les pistes et d’empêcher toute visibilité sur ce champ névralgique de la communication. La menace globale qui se précise sous la forme d’une propagation exponentielle du virus ne semble pas influer sur leur tempérament immature, leur comportement immoral. On fera l’impasse sur nombre de futilités lancées péremptoirement, n’ayant pour but que de tenter de créer le buzz, de multiplier le nombre des «followers», selon le jargon en vigueur.

L’écrasante majorité de nos compatriotes doivent se garder de prêter flanc à toutes ces nouvelles délibérément mensongères que l’on veut faire accréditer au mépris du bon sens. L’actualité quotidienne fait malheureusement cas de ces amateurs de colportage qui sont identifiés et arrêtés par les forces de sécurité. Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune a pris la décision de doter la commission de vigilance et de suivi du ministère de la santé, de la population et de la réforme hospitalière d’un comité scientifique pour suivre l’épidémie, un comité composé de médecins spécialistes sous la supervision du ministre de la Santé dont la tâche est de suivre l’évolution de l’épidémie et d’informer l’opinion publique quotidiennement et régulièrement. La présentation dûment chiffrée, effectuée par le porte-parole de ce comité, est un exemple édifiant de la volonté de l’Etat d’adopter un langage de franchise et de la transparence dans les communiqués des bilans quotidiens de décès, de personnes guéries ou contaminées. Le procureur de la République près le tribunal de Koléa a dû apporter un démenti catégorique à une rumeur selon laquelle il y aurait 12 morts parmi les détenus de la prison de Koléa à cause du virus. Que penser aussi de cette autre rumeur faisant état du refus du ministère de la Justice de remettre à leurs familles les dépouilles des incarcérés prétendument décédés. Le secteur de l’Education n’a pas été épargné par cette course aux fausses nouvelles. En témoigne ce démenti de la tutelle qui exclut tout réaménagement des années scolaires en cours et du changement du calendrier des examens scolaires. Il fallait pour la tutelle rapidement réagir à l’effet de rassurer les élèves et leurs parents sur l’inconséquence de telles informations. Elle a déclaré suivre au jour le jour, l’évolution de la situation en affirmant prendre es décisions adéquates au moment opportun, dans l’intérêt de l’élève.

Une proposition parmi tant d’autres. Il serait utile, pour les besoins d’une information juste, que les media classiques s’emparent des réseaux sociaux, augmentent leurs podcasts, créer des rubriques pour démonter systématiquement les fake news, faire échec à la propagande.

M. Bouraib