Beni Ourtilène : Entraide et solidarité

D’Aguemoun à Abad-Cherif, en passant par Freha ou Boughroum aux confins des wilayas de Bejaia ou Bordj Bou Arreridj, les représentants de ces 43 quartiers et villages en contact étroit avec la cellule de crise de la commune, s’adonnent sans relâche à la mise en œuvre de ces mesures. A l’entrée de chaque village en plus des actions menées par le service d’hygiène de l’APC, un groupe de jeune munis de gilets et de badges procèdent à la désinfection des véhicules et rappelle plus d’une fois tous ces gestes barrière à observer. «Le confinement des populations est observé, d’autant plus encouragé par la fermeture provisoire du souk hebdomadaire et le déplacement des commerçants vers les villages», ajoute notre interlocuteur qui souligne «qu’une cellule a été également mise en place et propose de livrer les commandes à domicile et au prix de gros». Un bloc de logements a été également dégagé pour accueillir dans une prise en charge totale du personnel médical et paramédical, au moment où comme par la tradition, les Ath Ourtilène qui élisent domicile à Alger sont également revenus vers leurs villages pour se consacrer à leurs vergers. Des valeurs ancestrales et des efforts de l’Etat qui font que la solidarité est plus que jamais présente, marqué pour l’heure par la distribution de 650 couffins de produits alimentaires et 200 autres collectés et prêts à l’être pour les familles démunies et celles des travailleurs journaliers.

F. Zoghbi