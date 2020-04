Khenchela : Un salon virtuel international d’art plastique, vendredi prochain

L'Association de wilaya «Lamassat lil founin el Techkilia» (des touches d'art plastique) de Khenchela organise vendredi prochain un salon virtuel international d'art plastique sur le réseau social Facebook, a-t-on appris samedi dernier des organisateurs.

Le président de cette association, Fouad Belaâ, a indiqué à l'APS que ce salon vise à accompagner les plasticiens issus de diverses régions du monde durant cette période de confinement imposée par la propagation du coronavirus, soulignant que la réception des photos et des vidéos des œuvres d'art a débuté samedi sur l'adresse mail et la page Facebook de l'association et se poursuivra jusqu'au 17 avril. Selon le même responsable, les artistes désireux de participer à cet évènement devront également transmettre leur CV en plus de légender leurs œuvres afin qu'elles puissent être publiées par les organisateurs.

«Rien que pour la journée de samedi, les organisateurs ont reçu plus de 70 œuvres d'artistes locaux et d'autres étrangers issus de 14 pays différents», a révélé M. Belaâ, avant d'ajouter qu'il s'attend à voir la participation de

130 artistes. La tenue de ce salon virtuel traduit la volonté de ses organisateurs de poursuivre les activités culturelles en dépit de la situation sanitaire actuelle ayant conduit à la fermeture de tous les établissements culturels.