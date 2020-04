Littérature  : L’édition papier à l’épreuve du numérique

La question a été maintes fois posée en toutes latitudes par de nombreux critiques littéraires : quel avenir pour le roman, à l’heure de la mondialisation, d’internet, du livre numérique ; bref, à l’heure des nouvelles technologies de l’information et de la communication… ?

Dans notre monde de plus en plus global, d’autres questions taraudantes tombent aussi sous le sens : à quoi ressemblera le roman de l’avenir ? Que sera ce que d’aucuns parmi les critiques littéraires appellent d’ores et déjà le «roman-monde» ? Question préalable : y aura-t-il encore un roman ? Dans le même ordre d’idée, peut-on craindre un risque de phagocytage de l'édition littéraire écrite par Internet ? Autant de questions qui sonnent déjà comme des réponses.

À priori, la littérature semble ne pas être ce qui résiste le mieux à la mondialisation et pour cause : elle repose avant tout sur l’amour de la langue et il y a de moins en moins de place pour les langues autres que l’anglais véhiculaire. La lecture, en effet, demande du temps et de la solitude, et nous avons de moins en moins des deux : notre temps est dévoré par l’électronique et toutes les vagues numériques sur lesquelles nous surfons à chaque instant, ne nous laissant jamais seuls.

D’aucuns parmi les critiques littéraires, considèrent d’ailleurs, et à juste titre, que «la littérature s’identifie depuis plus de deux siècles à la nation, dont elle a accompagné la montée en puissance, voire au nationalisme et à l’impérialisme», et notre monde global est un monde postnational et postcolonial. Rien de plus national, en effet, que le roman russe ou le roman anglais du XIXe siècle, ou le roman américain du XXe siècle, dans lesquels tout(e) un(e) chacun(e) se perdait pour faire l’expérience d’autre chose que le récit algérien en arabe et en français, pour ne citer que les lecteurs algériens d’expression arabe et française.. Et, de par sa propre expérience individuelle, chacun(e) observera que la littérature de langue française -particulièrement celle à laquelle les anciennes générations d’Algériens ont été initiées- semble plus exposée que d’autres, car aucune nation ne s’est autant définie comme la France par sa littérature -par toute sa littérature, par sa littérature comme un tout. L’usage, depuis le romantisme, était d’identifier une nation à son grand écrivain qui en symbolisait l’esprit : Dante (Italie), Shakespeare (Royaume Uni), Cervantès (Espagne), Goethe (Allemagne), Pouchkine (Russie), Mouloud Feraoun (Algérie). S’agissant de la France, ce pays a toujours été bien en peine de la réduire à un seul : Molière ? Montaigne ? Voltaire ? Hugo ? Aucun ne l’incarnait en entier et nul ne s’est imposé.



Le roman, c’est l’apprentissage de la différence



C’est que la littérature de langue française n’a pas traversé de trous d’air entre le Moyen-âge et le XXe siècle. Il n’y a jamais eu d’entracte pour ainsi dire. La littérature italienne, pour sa part, a connu des pauses. La littérature allemande quant à elle est plutôt rare entre le Moyen-âge et la fin du XVIIIe siècle.

Des départements universitaires d’allemand commencent d’ailleurs avec la littérature moderne, alors qu’un département de français ne saurait faire l’impasse sur le Moyen-âge, la Renaissance, le classicisme, les Lumières, etc...

En fait, c’est toute la littérature de langue française qui a été conçue comme un seul grand écrivain perpétuel. Aussi, plus que d’autres identités, l’identité française semble précarisée dans un monde global où la culture littéraire est moins essentielle. A cet égard est-il paradoxal, au moment où la mondialisation nous obsède tant, que les livres communautaires soient les mieux reçus globalement à l’étranger ? Pas du tout pour la raison bien simple que la globalisation, phénomène postcolonial, jette pour ainsi dire le soupçon sur la nation et sur la littérature en tant que fait national, au profit de communautés plus étroites que les empires coloniaux réprimaient. Voilà qui peut-être devrait faire réfléchir à la réalité de la demande de «littérature-monde». Il faudrait alors, dit-on ici et là, des romans cosmopolites, de la littérature transnationale. Et cela ne devrait rien avoir d’étonnant. Il est vrai qu’on lit des romans pour comprendre l’autre, l’autre culture, l’autre société, l’autre monde. Le roman c’est, de toute évidence, l’apprentissage de la différence.

Cela dit, il est impensable que les nouvelles technologies de l’information et de la communication n’aient pas d’incidences, négatives et positives, sur les livres à venir. Négatives, parce qu’après deux siècles où les adolescents, occidentaux ou non, ont appris la vie dans les romans, et même si on n’a jamais tant lu de par le monde, les problèmes sont à présent connus : les livres pour enfants n’ont jamais été aussi attrayants, mais la transition à la lecture adolescente se fait mal, et les jeunes adultes, notamment masculins, renoncent à la lecture prolongée -et même quelquefois au cinéma et à la télévision- au profit du «butinage» numérique.

Conséquence prévisible, le roman-monde a de fortes chances d’être davantage hypertextuel. D’ailleurs les grands romans des XIXe et XXe siècles l’étaient déjà, du moins autant que l’état de la technique le permettait. Pour tout dire, il faut bien admettre que le roman-monde de l’avenir, outre qu’il intègre déjà des images et du son, mais aussi de la littérature, s’offrira davantage à une lecture hypertextuelle et sera davantage truffé de liens, tout comme il aura son propre site internet. Pour tout dire, l'écrit et le virtuel ont peut-être encore une belle histoire à vivre ensemble, du moins dans notre pays. Enfin, tant qu’il y aura encore des romans papiers...

Kamel Bouslama