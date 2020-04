Campagne moissons-battages : Coup d’envoi à partir d’Adrar

Contacté, hier, il se dit très optimiste quant à la récolte attendue cette saison, notamment en blé dur dont il assure une meilleure disponibilité à travers une production abondante. «A Adrar, explique-t-il, nous envisageons de moissonner une quantité de 50 quintaux à l’hectare, ce qui est bon signe vu l’importante superficie que compte cette wilaya évaluée à plus de 14.000 hectares». «Bien que c’est encore prématuré de parler chiffres, je pense que l’on va enregistrer cette année encore une bonne campagne dont le volume de récolte pourrait être meilleur que celui de l’année dernière, où l’on avait engrangé une quantité de 27 millions de quintaux, tout produits confondus» a-t-il affirmé. Il mettra en relief la mobilisation de l’OAIC pour le succès de cette campagne à travers notamment la mise à la disponibilité des agriculteurs de son parc de matériel composé de 1.200 moissonneuses-batteuses et ses tracteurs en grand nombre.

La tension sur la semoule a sensiblement baissée

Interrogé sur la forte tension sur la semoule qu’ont vécu certaines régions ces derniers jours, il rappelle que l’Office, instruit par les pouvoirs publics, «a injecté sur le marché 900 millions de quintaux en plus des quintaux attribués aux semouleries publiques et privées».

«Une telle quantité suffit largement pour satisfaire la demande, ce qui a contribué d’ailleurs à réduire sensiblement la pression sur cette denrée de première nécessité», dit-il.

Selon lui, les manquements constatés à ce propos émanent de la répartition du parc national des semouleries à travers le pays. En d’autres termes, certaines wilayas sont mieux dotées que d’autres en ce genre de manufacture industrielle, explique encore notre interlocuteur, précisant qu’en vertu des directives du Premier ministre, la situation tend progressivement à être maîtrisée par le biais d’un mécanisme d’entraide et de solidarité entre wilayas.

L’OAIC, un organisme en pleine réorganisation structurelle

Au sujet du rôle de l’Office dans la consécration des objectifs de relance et de la dynamisation de la production agricole pour relever le défi de la sécurité alimentaire, M. Bouchahda évoque la mise en action du plan de restructuration et de modernisation qui s’inscrit en droite ligne avec les objectifs de l’Etat. Il informe de la création d’une nouvelle division Développement durable de la production nationale.

Il s’agit d’une structure d’envergure qui comprend cinq directions reparties à travers le pays.

Il est question, énumère-t-il, de la direction du développement de la céréaliculture au Sud ; la direction de la fertilisation des produits phytosanitaires ; la direction de l’irrigation ; celle de la mécanisation et enfin la direction de la recherche et de la vulgarisation.

Cette dynamique de réorganisation de l’OAIC qui dispose, selon son directeur général, d’une expertise et d’une technicité avérées en sus des compétences humaines, a été relativement ralentie avec l’apparition de l’épidémie du Covid-19 dans le pays. Une dynamique ayant notamment pour objectif de multiplier la création des centres de collectes de proximité dans le but, d’une part, de ne pas mettre les silos sous pression et, d’autre part, privilégier le contact direct avec les agriculteurs et briser la chaîne des intervenants.

De nouvelles coopératives de céréales et de légumes secs créées dès cette semaine

Dans la même optique, l’Office s’attelle à la mise en place d’une quinzaine de nouvelles stations de réserve de semences d’ici à la fin de l’année.

Chaque année, une superficie de 150.000 hectares est réservée à la multiplication de la production de semences pour couvrir les besoin de l’année prochaine.

Il informe par ailleurs que les wilayas de Bechar, Naâma, El-Bayadh et Ménéa seront dotées cette semaine de coopératives de céréales et de légumes secs. «Nous sommes en phase de numérisation de l’OAIC», indique par ailleurs le DG.

Le même organisme compte présenter prochainement son plan de développement qui s’appuie essentiellement sur l’intervention de l’Office dans la production.

«Nous comptons demander aux walis de fournir des parcelles de terrain pour produire, ceci en application des directives du président de la République lors de la réunion du conseil des ministres du 22 mars dernier», a-t-il dit.

«Il n’est pas exclu aussi de voir l’OAIC engager des partenariats», ajoute-t-il précisant que cet organise projette d’investir dans les dix ans à cultiver une superficie de 600.000 hectares.

Karim Aoudia