Médéa : Les réseaux sociaux, refuge et vecteur de solidarité

La pandémie du Covid-19 a fait émerger une utilisation particulière des réseaux sociaux dans cette période tout à fait inédite, notamment Facebook, devenu pour beaucoup de citoyens confinés, un refuge et pour d’autres un vecteur de solidarité.

Les mesures de confinement imposées depuis plusieurs jours ont poussé nombre de citoyens de la wilaya de Médéa, à l’instar des autres régions du pays, soumises aux mêmes mesures, de «s’agripper» complètement à Facebook considéré comme le moyen le plus rapide et le plus efficace pour se «mettre à jour» sur l’évolution de la situation.

Les réseaux sociaux sont également un moyen d’expression vis-à-vis de questions en relation, directe ou non, avec la pandémie, de canal pour transmettre, via des messages cours, des doléances à l’adresse des autorités locales, font remarquer des internautes contactés par l’APS.

Les pages Facebook locales n’ont jamais été autant sollicitées, au point que certaines grandes pages consacrent une large place aux messages et aux doléances des citoyens, ce qui a l’avantage de permettre aux gens de communiquer, de sortir de leur isolement ou de s’exprimer sur des questions d’intérêt commun, signal l’un des animateurs d’une page Facebook.

Les «murs» de ces pages, celles qui ont une grande audience, tout du moins, pullulent de messages en lien avec les préoccupations quotidiennes des citoyens.

A défaut, donc, de bulletins d’information susceptibles pour répondre aux interrogations multiples des citoyens, le recours à ce type de messagerie est devenu systématique pour les internautes, note un autre administrateur. Les internautes n’ont pas hésité, selon ce dernier, de s’emparer des réseaux sociaux pour communiquer et s’informer, à la fois, de tout ce qui se passe, que ce soit près de leur localité de résidence ou dans la wilaya, voir à travers tout le territoire national, fait-il remarquer, ajoutant que cette tendance à considérer les réseaux sociaux comme courroie de transmission est la conséquence de la distanciation obligatoire, tant sociale que physique, qu’impose le confinement.

En consultant certaines pages, il est aisé de constater le nombre significatif de messages d’internautes qui sont postés quotidiennement, permettant, ainsi de créer un terrain commun où les internautes peuvent agir et inter-agir, selon la nature du message en question.

On y trouve de tout, appel de don ou d’aide pour catégories névralgiques, demande d’adresse de médecins spécialistes, d’horaires d’ouverture de laboratoires d’analyses médicales, pharmacies de garde, mais aussi des demandes d’informations sur certaines prestations qui ne sont plus accessibles, en raison de la décision de fermeture qui touche nombre de commerce.

Cette communication par messagerie électronique permet aux internautes, même s’ils ne se connaissent pas, d’échanger des informations, communiquer des adresses ou des numéros de téléphone, orienter des personnes vers la structure ou le service compétent.