Grand angle : La politique attend son tour

Il peut sembler surréaliste de parler en cette période de pandémie du coronavirus des échéances électorales futures, et ce, même si elles figurent toujours sur les agendas. Pourtant, il est certain que la politique ne manquera pas de reprendre ses droits, une fois la pandémie endiguée et le déconfinement entamé. Car, si la politique a été déclassée dans la liste des priorités de chaque pays, — le report à titre d’exemple du deuxième tour des élections municipales en France prévu initialement le 22 mars à fin juin pour faire face à l’urgence de la crise sanitaire —, il reste aussi qu’elle demeure présente dans tous les esprits. Difficile, en effet, de faire l’impasse lorsque l’enjeu est, par exemple, une élection présidentielle. Ainsi aux USA, devenu, ce 12 avril 2020, le pays le plus touché dans le monde par la pandémie du Covid-19, la présidentielle de novembre prochain n’en est pas moins présente malgré la situation sanitaire. Mieux encore, désormais, le décor est planté et les acteurs connus. Ainsi, si du côté des républicains, il n’y avait aucun doute quant à l’identité de leur candidat, puisque Donald Trump comptait dès son investiture en 2016 succéder à lui-même à la Maison-blanche, du côté des démocrates, le suspense est aussi définitivement levé. C’est Joe Biden qui défendra les couleurs du parti le 3 novembre prochain. Les primaires démocrates qui s’achèveront par un dernier vote prévu le 16 juin prochain à Washington D-C ne devraient être qu’une formalité. Depuis le 8 avril, il est le seul candidat en lice pour affronter le président sortant. Après un an d’une campagne acharnée, son rival démocrate, Bernie Sanders, a décidé de renoncer à poursuivre la course à l’investiture démocrate. Mais pour le candidat Biden, le plus dur reste à faire. Car si la route pour l’investiture démocrate est désormais ouverte devant lui, il sait aussi que celle qui pourrait le mener à la Maison-blanche est semée d’un obstacle de taille en la personne de Donald Trump. Le coronavirus va-t-il changer la donne et sera -t-il pour Joe Biden cet allié inespéré dont rêvent tous les directeurs de campagne ? Ce qui est certain c’est que la pandémie semble avoir mis à mal les plans de Trump, quand bien même le président milliardaire a déjà démontré qu’il ne manque pas de ressources et qu’il peut rebondir quelle que soit la difficulté de la situation.

Nadia K.