Constantine : Le wali préside une réunion consacrée au ramadhan

Au programme, figure l’aide financière qui a remplacé depuis l’année passée le traditionnel couffin de Ramadhan, tant décrié en raison du manque de transparence et des dépassements qui ont souvent accompagné l’opération de distribution.

M. Saci a instruit les présents de procéder dans les meilleurs délais au versement des subventions à toutes les familles éligibles dont le nombre a été arrêté à 31.282 par les services de la DASS. Le montant consacré cette année à l’opération est de l’ordre de 18,6 milliards de centimes, provenant du budget des communes (11,7 milliards), de celui de la wilaya (3,5 milliards), du ministère de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme (2,5 milliards) et de Sonatrach (9 millions de DA).

Pour rappel, le ministère de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire a mis en place, en 2019, de nouvelles modalités d’attribution de l’aide financière qui a remplacé le couffin de Ramadhan.

Il s'agit de mettre fin aux cas récurrents de détournement par d’indus bénéficiaires et d’autres dysfonctionnements constatés au niveau des communes, ainsi que de la sauvegarde de la dignité des citoyens concernés et la possibilité d’atteindre les habitants des régions enclavées.

Il s'agit aussi d'assurer une traçabilité des primes du fait que les virements sont nominatifs et un gain de temps et d’argent appréciable du fait de l’annulation des procédures inhérentes à la signature de conventions avec les fournisseurs et la mobilisation de moyens humains et logistiques pour les besoins de la distribution.

