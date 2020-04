Afghanistan : Les talibans décident de libérer 20 prisonniers

Signe de détente ou effet de la pression américaine, l’annonce de la libération par les talibans d’une vingtaine de prisonniers, employés de l’administration afghane qu’ils détiennent dans leurs geôles, a booster les commentaires et analyses sur le redémarrage du processus de paix enclenché par Washington à travers les différents cycles de Doha. Cette annonce intervient après celle du gouvernement de Kaboul sur la libération d’une troisième vague de prisonniers talibans. Les insurgés avaient rompu le dialogue avec les autorités afghanes il y a six jours sur le sujet des prisonniers talibans. Les 20 prisonniers seront remis aux équipes du Comité international de la Croix-Rouge dans la ville de Kandahar, dans le sud du pays. Le porte-parole du bureau politique des talibans à Doha au Qatar l’écrit sur Twitter. Plus tôt dans la journée, les autorités afghanes avaient annoncé la libération de 100 prisonniers talibans. 200 autres ont été libérés au cours de cette semaine. Le climat semble donc s’apaiser entre les deux parties. Ni l’une ni l’autre n’évoque une reprise des discussions. Les talibans qui s’entretenaient à Kaboul avec les autorités afghanes au sujet de la libération des prisonniers, avaient mis fin aux échanges dans la nuit de lundi à mardi 7 avril. Ils estimaient que la libération progressive des prisonniers était inacceptable, alors que Kaboul ne cesse de réclamer de son côté l’arrêt des violences. Les talibans campent sur leur position: à savoir, pas de cessez-le-feu ni de dialogue intra-afghan tant que 5 000 de leurs combattants, détenus dans les prisons gouvernementales, ne sont pas libérés. Ces discussions intra-afghanes devaient démarrer le 10 mars dernier, quelques semaines après la signature de l’accord de Doha entre Américains et talibans, prévoyant le retrait progressif des troupes étrangères d’Afghanistan. Une fois effectives, ces libérations seront les premières de la part des talibans, dans le cadre d'un échange de prisonniers jusqu'ici ralenti par de nombreux désaccords, avec les autorités de Kaboul. Elles seront aussi une étape cruciale en vue de l'ouverture de négociations de paix entre Kaboul et les talibans dans ce pays ravagé par plus de 40 ans de guerre

R. I.