Législatives au Mali : Le second tour maintenu au 19 avril

Le président malien, Ibrahim Boubacar Keïta, a annoncé, vendredi soir, que le second tour des législatives est maintenu au 19 avril 2020. Dans une semaine, est prévu le second tour des élections législatives. Un second tour organisé dans les mêmes conditions que le premier alors que le pays est touché par le Covid-19 et que la situation sécuritaire ne s’est pas améliorée. C’est dans son adresse à la nation, vendredi soir, que le président malien annonçait le maintien du second tour des législatives. «La décision n’est pas le fait du gouvernement mais du dialogue national inclusif», justifiait Ibrahim Boubacar Keïta. «Au moment où le dialogue se tenait en décembre, personne n’avait prévu le Covid-19. Aujourd’hui, c’est une situation de force majeure», répond l’ancien ministre Choguel Maïga et membre de l’opposition. Selon le ministère de la Santé, le Mali comptait 116 cas positifs et 9 personnes sont décédées. Pour le premier tour, organisé le 29 mars, le gouvernement avait laissé des consignes sanitaires pas toujours respectées, selon les observateurs. Un premier tour qui a faiblement mobilisé : 37 % des électeurs sont allés voter. Un taux de participation bas dans la capitale, autour de 10%, qui contraste avec les taux très élevé dépassant les 80% dans certaines régions du nord du Mali. Dans le Nord où l’opposant Soumaïla Cissé a été enlevé par un groupe terroriste pendant la campagne électorale. Son parti l’URD, qui avait tout de même maintenu sa participation au premier tour, pourrait cette fois-ci décider, selon un cadre du parti de se retirer de la course électorale.