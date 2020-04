Echange de tirs entre l’Inde et le Pakistan sur la ligne de contrôle du Cachemire : Risque extrême

Trois civils indiens ont été tués dimanche dans un échange de tirs nourris et de bombardements entre des troupes de l'Inde et du Pakistan sur la ligne de contrôle divisant le Cachemire, ont indiqué des responsables. L'échange de tirs a éclaté dans les zones avancées du district frontalier de Kupwara, à environ 140 km au nord-ouest de la ville de Srinagar, la capitale estivale du Cachemire sous contrôle indien. Selon la police, un obus a explosé près de la maison des victimes dans le village de Tumna-Chowkibal, ce qui a entraîné leur mort. Les troupes de l'Inde et du Pakistan échangent par intermittence des tirs sur la ligne de contrôle et la frontière internationale au Cachemire, malgré un accord conclu en 2003 pour observer un cessez-le-feu. La tension et la passe d’armes entre les deux voisins ennemis a été renouvelée lorsque New Delhi a retiré l'autonomie de la région du Cachemire en 2019 et l'a divisée en territoires administrés par l'Inde par le gouvernement fédéral. Jusque-là, il avait une autonomie sur toutes les questions sauf la défense, les communications et les affaires étrangères. L'Inde accuse son voisin de s'entraîner puis d'envoyer des militants de l'autre côté de la frontière pour lancer des attaques et soutenir un mouvement séparatiste contre le régime de Delhi. Des accusations rejetées par Islamabad qui, par contre, reconnait fournir un soutien moral et diplomatique à l'autodétermination du peuple cachemirien à majorité musulmane et persécutée par l’Inde. Mais les tensions que cristallise la région du Cachemire sont loin d’être inédites. Elles remontent en fait à la fin de la colonisation britannique, en 1947, et ont déjà donné naissance à plusieurs conflits armés entre les deux pays voisins. Le risque d’un embrasement dans cette zone à la sensibilité à fleur de peau pèse comme l’épée de Damoclès sur l’ensemble de la région qui redoute tant l’utilisation d’armes non conventionnelles (les deux pays possèdent l’arme nucléaire), que les escarmouches qui «émaillent» leur quotidien

