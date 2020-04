Livraison de 338 camions multifonctions de marque Mercedes-Benz (MDN)

Le Ministère de la Défense Nationale (MDN) a indiqué Lundi, qu’il a été procédé, à Rouiba à la livraison de 338 camions multifonctions de marque Mercedes-Benz, produits par la Société AMS-MB de Rouïba, destinés au transport de troupes, transport routier, ainsi que des citernes à eau et carburant, et ce, au profit de la Direction Centrale du Matériel du MDN, de la Direction Générale de la Sûreté Nationale et d’entreprises publiques et privées.

PUBLIE LE : 13-04-2020 | 15:00