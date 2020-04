USA : L’état de catastrophe majeure déclaré dans les 50 États

L’état de catastrophe majeure est déclaré dans les 50 Etats américains, ce pays étant le plus touché par le Covid-19 au monde avec plus de 20.000 décès et plus de 500.000 cas de contamination, ont rapporté dimanche des médias. Dans la soirée de samedi, le président américain, Donald Trump, a déclaré l’état de catastrophe majeure dans le Wyoming. C’est la première fois de l’Histoire que tous les 50 Etats américains y sont assujettis, a tenu à souligner le porte-parole de la Maison-Blanche, Judd Deere. Avec plus de 20.000 morts et plus de 500.000 malades, les Etats-Unis sont actuellement le pays le plus endeuillé par les conséquences de la pandémie de Coronavirus.