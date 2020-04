OMS : Plus de 22.000 agents médicaux ont été infectés

L'Organisation mondiale de la Santé (OMS) a annoncé samedi que la pandémie de COVID-19 a touché plus de 22.000 professionnels de santé dans 52 pays et territoires. Selon un rapport de situation quotidien, 22.073 cas de COVID-19 parmi le personnel médical ont été signalés à l'OMS en date du 8 avril. Ce chiffre est probablement sous-évalué car il n'y a jusqu'à présent aucune notification systématique des infections parmi cette catégorie de personnes à l'OMS, a précisé le rapport. Les résultats préliminaires suggèrent que les professionnels de santé sont contaminés à la fois sur leur lieu de travail et dans leur communauté, en particulier par des membres de leur famille infectés. Pour protéger les agents médicaux qui se trouvent en première ligne, l'OMS a souligné l'importance d'une utilisation correcte des équipements de protection individuelle tels que les masques, les lunettes, les gants et les blouses. Notant le risque d'épuisement professionnel chez les prestataires de soins, l'OMS a appelé au respect de leur droit à des conditions de travail décentes.