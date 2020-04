Traitement à la Chloroquine : des résultats plus qu'encourageants

«On a déjà décidé, avec le comité scientifique qui se réunit chaque jour pour suivre le développement de la situation, d'adopter ce traitement», explique le Dr Bekkat-Berkani, en ajoutant que l'évaluation de la situation se fait en coordination avec des cliniciens, infectiologues, épidémiologistes qui sont sur les premières lignes au sein des services d'infectiologie d'Oran, Alger et Blida, recevant le plus grand nombre des malades contaminé. «Les résultats obtenus sont plus qu'encourageants», a-t-il affirmé.

«Maintenant que le traitement à l'oxydochloroquine a été entamé, nous recevons chaque jour des résultats assez probants», déclare le Dr Bekkat-Berkani, il fait savoir que «c'est un traitement qui dure pour les patients dans un état critique de 7 à 10 jours», et indique «qu'il faut par ailleurs, attendre au moins 15 jours pour avoir des résultats cliniques sur les sujets».

Le Dr Bekkat-Berkani explique que «le protocole est en marche» même en l'absence d'études plus poussées sur les effets indésirables de ce médicament. Il explique que les infections virales fréquentes chez les sujets immunodéprimés nécessitent des diagnostics rapides et un suivi des traitements antiviraux».

Il explique que dans certaines situations, le diagnostic précis d’un virus responsable de la pathologie observée est nécessaire et il faut faire appel au laboratoire de virologie pour autoriser une décision thérapeutique et juger de l’efficacité d'un traitement précis.

Le spécialiste fait référence aux travaux du professeur Didier Raoult qui teste ce médicament, déjà utilisé contre le paludisme. Il affirme que son effet est spectaculaire auprès des trois quarts des patients. Sur 1.000 cas, 90 à 95% des patients sont guéris. Dr Bekkat-Berkani met en garde contre l'incompréhension par rapport aux cas enregistrés. Pour lui, «le franchissement du pic ne signifie pas la victoire contre le virus et il existe un risque d'effet rebond».

Il alerte «qu'il ne faut surtout pas se précipiter et induire les gens en erreur par rapport à la situation. Le déconfinement devrait se faire d'une manière étudiée et progressive».

Rappelant que les mesures de confinement, prises très tôt par les autorités publiques, ont permis plus ou moins de repousser la catastrophe, notamment la suspension des transports, terrestre et aérien, la fermeture des centres de loisirs, la suspension des compétitions sportives, il affirme que «l'Algérie est capable de gérer cette situation sanitaire».

La chloroquine est un antipaludique préventif et curatif aussi utilisée contre des maladies auto-immunes telles que le lupus. La plupart du temps, c'est son dérivé chimique qui est prescrit : l'hydroxychloroquine. Quant au médicament, il porte le nom commercial de Plaquenil pour l'hydroxychloroquine et de Nivaquine pour la chloroquine.

Tahar Kaidi