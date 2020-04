Le privé s’implique : Le Centre médical Kacel de Réghaïa mobilisé

Cette action des plus louables concrétise la volonté de mobilisation des cliniques privées dans le cadre de l’aide au dépistage en vue d'endiguer la propagation du coronavirus.

La contribution de cette clinique s'inscrit en droite ligne avec la récente décision du ministère de la Santé ayant validé le recours au scanner thoracique pour le diagnostic des signes d'une infection Covid-19. Opérationnelle depuis 2016, cette structure privée accueille depuis mars dernier les malades qui lui sont transférés par des hôpitaux qu'elle examine par tomodensitométrie (TDM), soit l'utilisation du scanner thoracique. «En moyenne, une vingtaine de malades sont scannés au quotidien» fait savoir le DRH de la clinique, Mme Allouch Soumia qui insiste sur la gratuité de ces prestations dont le coût, en temps normal, avoisine les 14.000 DA. «Nous travaillons dans le cadre d'un partenariat public-privé et nous ferons de notre mieux pour être solidaires avec les autorités en ces moments de crise sanitaire», a-t-elle soutenu.

Elle expliquera qu'en plus des malades des hôpitaux, d'autres citoyens affluent de leur propre gré dans cette clinique en quête d'une TDM, et ce dans le but de dissiper leurs inquiétudes sur une éventuelle infection par le coronavirus. «En cas d'apparition de signes évocateurs de la maladie sur l'image du scanner, le patient est vite transféré vers l'un des hôpitaux d'Alger, notamment ceux d'El Kettar et de Béni Messous» indique Mme Allouch, précisant qu'une unité de la Protection civile proche de la clinique se charge du transport des personnes suspectées.

Le scanner thoracique, un apport efficient au dépistage

Le scanner thoracique a été retenu, rappelle-t-on, en tant qu'alternative efficiente au dépistage. Il permet en effet d'identifier sans délai les attaques pulmonaires dues au nouveau coronavirus et permet ainsi d'administrer rapidement au patient le traitement à la chloroquine avant la détérioration de son état de santé et la propagation de l'épidémie.

Des spécialistes de la santé ont déjà plaidé pour la généralisation de ce procédé à travers, notamment, la mobilisation des cliniques privées.

«Au lieu d'un dépistage sur la base d'un kit de prélèvement dont les résultats ne sont connus qu'après trois jours, le recours au scanner sans aucune injection de produits de contraste est nettement bénéfique, d'autant que les résultats sont immédiats» souligne Mme Leila Zahraoui, spécialiste en infectiologie.»

«Les résultats du scanner sont fiables», atteste de son côté Mme Najet Guemmadi pneumologue.

Complémentarité public–privé

En plus du centre médical Kacel, d'autres cliniques privées «se tiennent prêtes à offrir leurs services si les hôpitaux sont submergés» a fait savoir à ce propos le ministre de la Santé. Leur contribution s'inscrit dans le cadre de l'élan national de solidarité extraordinaire dans la lutte contre l'épidémie, mobilisant toutes les structures publiques et privées, de même que les organisations citoyennes coordonnent leur action pour le succès du dispositif national mis en place par les autorités et suivi en permanence par le président de la République. A ce titre, la mobilisation de la CGEA et de ses adhérents, dont Mohamed Kacel, est très significative. Mme Saïda Neghza, présidente de cette organisation patronale, a procédé à ce titre à une tournée des hôpitaux d'Alger pour apporter aide et assistance aux malades et au personnel soignant. Interrogé sur l'apport des cliniques privées, le président du Syndicat des praticiens de la santé publique (Snpsp), le Dr Lyès Merabet, affirme par ailleurs que «tout système de santé de par le monde s'inscrit dans le cadre de la complémentarité public-privé et ce dans un esprit de coordination et d'identification des objectifs communs».

Karim Aoudia