Tizi Ouzou : Plus de 150 prélèvements analysés

Plus de 150 prélèvements ont été analysés au niveau de l'unité de dépistage du coronavirus de l'Institut Pasteur installée au niveau de l'université Mouloud-Mammeri, mise en service il y a une dizaine de jours, a déclaré, hier, le professeur Abdelkrim Messaoudi, doyen de la faculté de médecine. S’exprimant sur les ondes de la radio locale, le professeur a indiqué qu’une moyenne de 20 prélèvements émanant du laboratoire microbiologie du CHU Nédir-Mohamed sont analysés quotidiennement. Selon le doyen, les prélèvements effectués sur des cas suspects au niveau des établissements de santé sont acheminés au laboratoire microbiologie du CHU d’où ils sont transférés dans de bonnes conditions de sécurité sanitaire. «Les résultats des prélèvements analysés sont rendus en une journée», a-t-il affirmé, en mettant en exergue l’apport considérable de cette unité dans la lutte contre la propagation de cette pandémie. Deux équipes de manipulateurs et de spécialistes dans le traitement des prélèvements sont à pied d’œuvre, a rappelé le professeur, tout en rassurant que l’unité est en mesure de s’adapter à toute évolution de la situation. Sur un autre registre, le professeur a insisté sur l’impérative nécessité du respect strict de toutes les mesures de prévention, dont le confinement qui reste actuellement le meilleur rempart contre ce virus. Le professeur a par ailleurs interpellé les autorités locales sur la situation des malades mentaux qui se trouvent toujours à la rue et qui peuvent être un vecteur de propagation. «Ces malades doivent être internés dans des structures spécialisés», a-t-il insisté.

Bel. Adrar