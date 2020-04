Sidi Bel-Abbès : Fabrication de tunnels de désinfection

Depuis l’installation du tunnel de désinfection par le groupe Hasnaoui au niveau de l’entrée de l’EPH, lieu d’hospitalisation des patients atteints du virus, l'idée fait son chemin et se généralise au niveau de l’ensemble des structures sanitaires et d’accueil du public. Les ateliers des centres de formation professionnelle ont noué des partenariats avec les opérateurs économiques pour mettre au point des tunnels de désinfection au profit du personnel médical. Des chambres de désinfection de véhicules sont aussi disponibles. L'administration de la wilaya a affiché sa disponibilité à appuyer matériellement l’initiative.

En outre, d’autres ateliers de couture se sont engagés dans la confection des bavettes, après avoir mobilisé l’ensemble des enseignantes et stagiaires qui sont déjà à pied d’œuvre. Un lot de 4.000 unités a été mis à la disposition du personnel de la santé, tandis que la réflexion demeure soutenue pour l’élargissement de la gamme de produits, notamment les bavettes et les cuvettes entrant dans le traitement des malades.

A. B.