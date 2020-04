Professionnels de la santé : Les mesures de protection, une priorité nationale

Dans une note adressée à tous les établissements de santé publics et privés, le ministère de la Santé a rappelé que le respect de strictes règles d'hygiène, de protection individuelle et une organisation du travail adaptée permet de limiter le risque de transmission. Le ministère insiste sur le fait que chaque établissement de santé doit disposer d'un stock de produits pour assurer des règles d'hygiène nécessaires à la prise en charge des patients Covid-19. Il s’agit notamment du savon doux en liquide, essuie-main à usage unique, solution hydro-alcoolique, équipements de protection individuelle, détergents et désinfectants ainsi que des sacs et conteneur à déchets.

Les mesures d'hygiène à mettre en œuvre en plus des précautions standards, sont les précautions complémentaires de type contact, gouttelettes et/ou air.

Pour le patient cas suspect, cas confirmé ou cas probable ou présentant des signes respiratoires, le ministère consigne après friction des mains avec une solution hydro-alcoolique, de lui remettre et lui demander de revêtir un masque chirurgical et l'informer de la nécessité des mesures de protection devant être prises à l'effet de le protéger et d'assurer la sécurité du personnel soignant.

Pour les soignants s'occupant des patients répondant à la définition de cas suspect, confirmé ou probable Covid-19, le ministère recommande au personnel de la santé d’ajouter aux précautions standards, les précautions complémentaires de type gouttelette et/ou air ainsi que de type contact.

Ainsi, lors de l'interrogatoire, le port d'un masque chirurgical est suffisant si l'on se tient à distance du malade, soit 1,5 mètres.

Pour un examen médical, le port d'un masque de type FFP2 ainsi que les autres éléments de la tenue, notamment charlotte, blouse, lunettes de protection et gants doivent être revêtus. Pour le personnel soignant dans les situations susceptibles de générer des aérosols de particules potentiellement contaminants notamment lors de l'intubation/extubation, est conseillé la ventilation mécanique avec circuit expiratoire ouvert, la ventilation mécanique non invasive, l’aspiration endo-trachéale, la fibroscopie bronchique et la kinésithérapie respiratoire.

Le ministère recommande le port d'un masque de protection type FFP2 en vérifiant l'étanchéité au visage pour tout personnel de santé habilité aux prélèvements avant d'entrer dans la chambre. Il y a aussi la sur-blouse à usage unique à manches longues, le port systématique de lunettes de protection, le port d'une protection complète de la chevelure (charlotte, calot couvrant...) ainsi que le port de gants à usage unique.

Les indications du port de gants à usage unique restent limitées aux situations de contact ou de risque de contact avec du sang ou des liquides biologiques.

Il faut dire enfin que nombreux sont les médecins privés qui ont décidé de fermer leur cabinet en raison du manque de moyens de protections contre le Covid-19.

Le gouvernement a publié deux décrets exécutifs en mars et avril 2020 faisant obligation aux cabinets médicaux de maintenir leur activité sous peine de poursuites pénales et de sanctions administratives, de retrait immédiat et définitif des titres légaux d’exercice de l’activité.

Conformément à la loi relative à la santé et à l'arrêté interministériel du 2 mars 2020, l’Etat et les administrations concernées sont seuls habilités à gérer et réguler les stocks et approvisionnements en produits pharmaceutiques et équipements de santé. Ils ont la charge de doter en matériel de protection chaque médecin libéral par un kit de protection adéquat : masques FFP2 ou FFP3, visières, blouses ou camisoles, gants d’examen, bavettes trois plis pour le personnel et les patients, gel hydro-alcoolique pour les praticiens et leurs patients.

Des praticiens de la santé ont décidé la réouverture de leur cabinet selon le principe de rotation pour chaque spécialité. Le Syndicat national des médecins libéraux a transmis la proposition aux autorités sanitaires qui l’ont validée.

Salima Ettouahria