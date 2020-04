Novartis Algérie : Don de produits médicaux à la Pharmacie centrale des hôpitaux

Le groupe pharmaceutique Novartis Algérie a annoncé, hier, dans un communiqué, avoir remis des médicaments et des produits consommables à titre gracieux à la Pharmacie centrale des hôpitaux (PCH), en vue de contribuer à faire face à la pandémie du coronavirus. Selon le président du groupe, Dr Karim Harchaoui, cité dans le communiqué, Novartis a fait don à la Pharmacie centrale des hôpitaux de produits de protection et d'équipements médicaux, pour répondre aux besoins sanitaires des centres hospitaliers durant les jours et semaines à venir, et ce dans le cadre de la lutte contre la pandémie du COVID-19.

Ces dons comprennent, entre autres, des masques FFP2, des protections oculaires, des blouses jetables, des thermomètres frontaux, des charlottes et des surchausses, a ajouté la même source. D’autres dons de consommables et d’équipements médicaux, tels que des respirateurs, seront livrés «dès que possible», selon le communiqué.

Le groupe Novartis a assuré, en outre, qu’il reste mobilisé afin de lutter contre cette crise sanitaire aux côtés des autorités algériennes et des professionnels de la santé.

«Nous restons attentifs à tout développement concernant le coronavirus et nous prendrons toutes les mesures nécessaires pour protéger nos collaborateurs et les patients au fur et à mesure de l'évolution de la situation», a affirmé le dirigeant de ce groupe pharmaceutique.

Novartis a indiqué avoir maintenu son activité de production locale et de distribution malgré cette période difficile. «Depuis dimanche 15 mars 2020, tous les collaborateurs de Novartis en Algérie sont tenus de travailler à domicile, à l'exception de ceux travaillant sur les sites de production et de distribution. Cette mesure est valable jusqu’au 30 avril 2020», a-t-on ajouté de même source.