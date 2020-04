Les services de sécurité traquent les criminels : Guerre territoriale entre dealers au temps du confinement

Narcotrafiquants et dealers sont «sous pression» en cette période de confinement sanitaire à cause notamment des restrictions à la circulation et le renforcement des patrouilles des services de sécurité. Les policiers et les gendarmes sont plus nombreux, aujourd’hui, sur la voie publique pour veiller au respect du confinement sanitaire. Conséquences : des tentatives d’atteinte à l’ordre public pour défendre leurs activités criminelles dans certains quartiers et des violences entre bandes criminelles, pour récupérer les manques à gagner, ainsi que leur emprise territoriale. C’est ce qui explique les derniers incidents dans la capitale, à Blida, Oran et El Tarf.

En effet, le trafic de drogue n’a pas pris de «pause» malgré la pandémie du coronavirus. Néanmoins, il est confronté, outre les mesures sécuritaires, à la baisse des quantités de stupéfiants sur le marché suite, notamment, aux grandes opérations menées particulièrement par l’ANP y compris à Blida en confinement total. Samedi dernier, lors d'opérations distinctes à Blida, Aïn-Defla, Relizane, Oum El Bouaghi et El Tarf, 11 narcotrafiquants ont été interpellés dans des opérations combinées avec la GN qui se sont soldées par la saisie de 25,100 kilogrammes de kif traité et 9.300 comprimés psychotropes. L’étau s’est resserré et les dealers ont recouru à la violence pour «préserver leur trafic et leur territoire d’activité» comme c’est le cas à Ain El Melha, au Gué de Constantine dans la capitale. Plusieurs bandes criminelles ont été neutralisées à Alger, Oran, Blida et El Tarf. Des armes blanches ont été récupérées, dont des épées et des couteaux Okapi. Selon les enquêteurs, il s’agit du même mode opératoire : violation du confinement sanitaire et violence armée contre les éléments d’intervention de la police et de la GN. Les auteurs sont en majorité des dealers, repris de justice de surcroît. Lors de ces opérations, des suspects ayant filmé et diffusé sur les réseaux sociaux des vidéos incitant à la violence contre les éléments de la police qui veillaient au respect des mesures de confinement, ont été interpellés. Le téléphone mobile utilisé dans la diffusion de ces contenus subversifs a été également saisi. Interrogée sur le retour de ce phénomène, Samira Fekrache, psychologue, directrice générale du Centre de recherches et d'applications psychologiques, a expliqué que «les délinquants profitent de cette période de confinement pour imposer la loi du silence au sein de la population». «Ils escomptent aussi, dit-elle, avoir plus de pouvoir au sein de leur cercle criminel afin de commettre leurs actes de banditisme sans qu'il n'y ait de dénonciation, ce qui explique les armes utilisées saisies». L’experte en psychologie a, également, précisé que «ces gangs partent du principe que la nature a horreur du vide. Le confinement est le moment idéal pour s'imposer et marquer leurs territoires». C'est une manière de s'imposer et imposer leur diktat dans le quartier et auprès de la population. «En instaurant un climat de peur, de frayeur et de violence qui génère une angoisse supplémentaire à l'angoisse du confinement, leur objectif est que cette population se soumette à leur loi sans avoir aucune autre échappatoire», soutient-elle.



Maintenir une atmosphère tendue dans les cités où l’on se dispute des territoires



Du côté des services de sécurité, on rejette l’appellation de «gang», qui qualifie des bandes bien structurées. Il s’agit, plutôt, de «bandes de jeunes qui exploitent le marché de la drogue et les parkings. Ce sont des conflits de cultures et une guerre sur territoire et géographie humaine», a relevé une étude analytique élaborée par la Gendarmerie nationale. Pour les experts en violences urbaines, de nouvelles méthodes s’imposent pour ramener le calme dans les quartiers. L’érection de nouvelles cités représente, à ce titre, des foyers potentiels de prolifération de la violence parmi les jeunes. A cet effet, il a été souligné que plus de 70% des affaires traitées par les services de sécurité, dans ces nouvelles cités, ont trait aux activités de trafic de drogue et de querelles de «gangs». Les experts ont souligné le rôle des barons de la drogue dans le maintien d’un climat malsain dans ces cités où on se dispute des territoires. Du côté des services de police, un dispositif adapté de lutte contre le trafic de stupéfiants a été mis en œuvre. L’efficacité du travail de renseignement a permis de neutraliser des dealers, particulièrement dans la capitale. En effet, fortement impactés par le confinement sanitaire, des dealers ont adapté les modes de livraison et ont eux aussi augmenté les prix. La plupart des consommateurs ont recouru au «stock» en raison de l'obligation de rester chez soi. Selon des enquêteurs des brigades de lutte contre la commercialisation illégale des stupéfiants, les dealers ont recouru à la livraison dans les boîtes postales à l’intérieur des immeubles et des transactions au niveau des terrasses et parkings durant les heures du confinement.

Pour les services de sécurité, la criminalité s’est, en outre, adaptée au confinement. «Nous traitons un grand nombre d’affaires liées au trafic de masques et de gel hydroalcoolique et la spéculation des produits à large consommation», relève-t-on.

Neila Benrahal