Bibliothèque Yahia-Bouaziz de Mascara : Des one man shows en live streaming

Le confinement n'empêchera pas les spectateurs d'assister aux spectacles, ajoute-t-elle, puisque un certain nombred’activités culturelles sont programmées au profit des enfants qui sont en vacances exceptionnelles.

La bibliothèque permet, dès cette semaine, de visionner des one man shows en live streaming depuis chez soi. Les salles du théâtre ont été équipées de caméras et il a été proposé à tous les humoristes de venir y jouer.

Une programmation à suivre depuis chez soi sur internet, comme c’est le cas du spectacle d’Ami Mouh, le clown adulé des chérubins depuis hier à partir de 19 heures sur la page facebook de la bibliothèque, en cliquant sur lien «bplpmascara». Le thème porte sur le coronavirus. Pour assister aux représentations, nous dit la directrice de la bibliothèque, le rendez-vous est pris sur le site.

Il suffit ensuite de suivre le lien qui diffusera ainsi gratuitement ses plus belles productions. Des concours de caricature, d’écriture, de création artistique et théâtrale, dont le dénominateur commun reste le Covid-19, sont au programme. En cette période de confinement, la culture continue de vivre à travers la Toile, via streaming en direct de représentations sur des plateformes de réseaux sociaux. S’il est encore possible de sortir, mais uniquement pour faire ses courses ou se rendre sur son lieu de travail, les citoyens de la cite de l’Émir sont confinés chez eux à partir de 19 heures.

Si certains comptent en profiter pour lire, jouer aux jeux vidéo, d’autres ont l’intention de rester connectés au monde de la culture en découvrant en ligne des spectacles sur les offres gratuites disponibles sur la Toile. À condition de disposer d’ordinateur ou de Smartphone, fait remarquer un parent. Sur les plateformes, les amoureux de spectacles et de musique ont un large choix de diffusion. «On va pouvoir assister à des shows humoristiques tranquillement installé sur son canapé, comme si on y était», dit un artiste de théâtre régional. Cette initiative vient à point nommé pour occuper les enfants sans sortir.

A. Ghomchi