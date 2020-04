Mascara : 240 quintaux de pomme de terre pour la wilaya de Blida

Le conseil interprofessionnel de la filière pomme de terre de la wilaya de Mascara a envoyé 240 quintaux de pomme de terre à la wilaya de Blida, a-t-on appris samedi dernier de son président, Mohamed Benyamina. Les producteurs de pomme de terre de la wilaya de Mascara ont réussi jeudi dernier à collecter 240 q de ce produit agricole au profit d’une caravane qui les a acheminés vers la wilaya de Blida pour les distribuer aux familles pour marquer leur soutien et solidarité à leurs concitoyens de la région de Blida touchée par la pandémie du coronavirus. Une deuxième caravane est en cours pour rallier cette wilaya dans les prochains jours.

La caravane de solidarité avec la population de la wilaya de Blida est organisée par le conseil interprofessionnel de la filière pomme de terre en application des instructions du ministère de l’Agriculture et du Développement rural dans le cadre de la solidarité avec les familles nécessiteuses et celles affectées suite aux mesures prises de confinement sanitaire.

En outre, le conseil interprofessionnel de la filière pomme de terre a contribué aux actions de solidarité en faveur des familles nécessiteuses de la wilaya de Mascara, notamment avec 60 q de pomme de terre, oignons et tomates distribués à 200 familles au début du confinement et des kits alimentaires remis par le Croissant-Rouge algérien aux familles nécessiteuses des zones d’ombre.