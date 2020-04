Les enfants face à une situation inédite : Les conseils d’un psychologue

Le comportement des adultes et des enfants, ainsi que leurs habitudes ont changé.

Les psychologues préconisent aux familles de voir cette période comme une occasion formidable pour se retrouver et passer plus de temps en famille.

Cela permet aussi aux enfants de profiter de leurs parents. Mais : peut-on réduire le dynamisme et l’action de l’enfant, surtout dans un espace réduit ? Peut-il rester longtemps sans sortir ? Comment combattre l’angoisse et l’anxiété chez lui ? Quel est le comportement à adopter pour les aider à comprendre la situation et surtout pour les rassurer ? Comment créer le rapprochement et l’échange entre les parents et leurs enfants ?

Selon le spécialiste en psychopathologie institutionnelle, Saleheddine Ouaoua, «c’est un passage difficile pour tout le monde, mais, pour les enfants, c’est encore plus difficile, parce que la vie a peut-être changé plus radicalement».

Il explique que le mode de vie habituel a beaucoup changé, et «ces enfants ne peuvent plus aller sur les terrains de jeux, les lieus de détente, voir des amis ou rendre visite à leurs grands-parents».

Et contrairement aux adultes qui peuvent lire et comprendre les nouvelles, de nombreux enfants peuvent avoir du mal à comprendre ce qui se passe.

Selon Ouaoua, le mieux et d’apprendre à s’adapter et d’adapter les enfants à cette nouvelle situation, pour relativiser et apprendre à vivre au mieux cette période particulière, où il faut rester chez soi. Les parents peuvent également prendre des mesures pour aider les enfants à surmonter cette crise. «Il ne faut pas oublier que la situation sociale implique que les enfants ne voient pas beaucoup leurs parents. C’est donc l’occasion de passer du temps avec eux et d’associer les parents au travail scolaire, aux discussions, à l’écoute des préoccupations et des questionnements», précise le psychologue.

Il ajoute qu'«avant de parler aux enfants, les parents doivent prendre des mesures pour gérer leur propre anxiété, que ce soit en faisant une promenade, du yoga ou de la méditation ou en parlant à un ami».

Le psychologue explique qu’«avec les enfants plus âgées, il peut être acceptable de reconnaître qu’il est normal de ressentir de l’anxiété en ce moment et que vous le ressentiez également. Avec les plus jeunes, cependant, il pourrait être préférable de projeter autant de calme que possible».

Une aubaine pour le rapprochement parents-enfants

D’autre part, «il faut aussi voir l'aspect positif de la situation qui permet un rapprochement, une complicité, une meilleure compréhension entre les parents et leurs enfants, du moment que les parents sont à la maison, que ce soit en télétravail ou parce qu’ils doivent garder leur progéniture. Il y a davantage d’échanges avec les parents et c’est positif», explique-t-il. Pour ce qui est de l'aspect négatif, il évoque le manque d’activité physique et d’échange social avec les autres enfants.

Il a aussi évoqué le risque de conflits et d’agressivité au sein de la famille, surtout pour ceux qui vivent dans des espaces restreints.

«Il faut bien organiser les espaces et que chacun prenne sur soi. Être vigilant sut le rangement. Que chacun ne laisse pas traîner toutes ses affaires ou n'utilisent pas les jouets de l’autre, et essayer d’équilibrer le climat entre eux», a-t-il encore expliqué.

Il souligne qu’«il faut inculquer aux enfants le fait que la durée de ce confinement n’est que passagère et que la situation reviendra à la normale dans peu de temps, pour diminuer la peur et le stress chez eux».

Réduire l’ennui

Mais pour faire oublier aux enfants cette situation d’enfermement et de privation dans laquelle ils vivent, il est important de réduire l’ennui et le sentiment d’isolement social, à travers la modification d’attitudes et de comportements.

Il peut s’agir de manifestations réactionnelles au stress comme le retour du «pipi au lit», de l'inquiétude excessive, de l’anxiété ou de la tristesse et de l’irritabilité.

Chez les adolescents, il y a des difficultés d’attention et de concentration, un évitement des activités qui jusque-là leur faisaient plaisir, des maux de tête inexpliqués, une concentration exagérée sur les médias pour connaître la situation et une agressivité inexpliquée.

Il explique qu'il faut favoriser les jeux de société, les jeux de famille, les activités créatrices, mais aussi les activités ménagères. On peut fait participer l'enfant à la cuisine, à dresser la table, à mettre le linge sale dans la machine à laver et les associer aux activités de bricolage pour les occuper et gérer le stress, a-t-il conseillé.

Quel que soit leur âge, de nombreux enfants ont des questions, à savoir pourquoi ils doivent tellement se laver les mains, quand pourront-ils revoir leurs amis (es) et leurs grands-parents ou ce qui se passe si quelqu’un qu’ils aiment tombe malade.

Le spécialiste en psychologie indique que les parents peuvent répondre aux questions des enfants de manière à les aider à se sentir soutenus et à leur apprendre à faire partie d’une communauté plus large, même en période de distanciation sociale. «Il est important de ne pas minimiser les peurs des enfants ou de leur dire qu’il n’y a aucune possibilité qu’eux-mêmes ou leur famille tombent malades. Par contre, ce que les parents peuvent dire est qu’ils font tout pour s’assurer que la famille reste en bonne santé.

Il faut insister sur le fait que des membres de la communauté aident les autres à rester en sécurité et en bonne santé, et sur le fait que les médecins et les infirmiers travaillent pour s’assurer que si quelqu'un tombe malade il peut guérir.»

Des conseils pour les parents

Pour venir en aide aux enfants et aux adolescents, le psychologue conseille aux parents et proches à expliquer ce qu’est le COVID-19, en répondant à leurs questions de manière factuelle et compréhensible, de les rassurer sur le fait qu’ils sont en sécurité, partager avec eux leurs stratégies pour faire face au stress et à la problématique d’une manière globale pour les responsabiliser.

Cela leur permet d’apprendre, explique-t-il, en ajoutant également qu’«il est souhaitable et important de limiter l’exposition de ces enfants aux couvertures médiatiques, ainsi qu’aux discussions entre adultes sur l’épidémie».

