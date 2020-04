Anciens des SMA : Campagne nationale pour la collecte des dons des jeunes

L’Association des Anciens Scouts musulmans algériens (SMA) a lancé une campagne nationale de solidarité exceptionnelle pour ses adhérents au niveau de ses structures, Mouhafadas de wilayas et groupes scouts, en vue de collecter les dons que feront les cadres, les jeunes et même les enfants, et les verser aux comptes de solidarité Covid-19 ouverts à cet effet, a indiqué l’Association, hier, dans un communiqué.

La campagne de solidarité intervient «en réponse aux appels lancés par les enfants et les jeunes de cette association pour être présents en cette épreuve que connaît la patrie suite à la propagation de la pandémie Covid-19», lit-on dans le communiqué.

Placée sous le slogan «L'Algérie, c’est tout», cette initiative se veut «une aide aux souffrants de cette épidémie, partant des principes sur lesquels ont évolué les membres des SMA, outre leur engagement au service de la patrie et leur assistance aux gens dans toutes les circonstances».

Insistant «énergiquement» sur le lancement de cette campagne, les enfants se sont dits déterminés à «mener cette initiative et être, autant que faire se peut, au chevet de la population souffrante à travers la collecte de sommes d’argent», précise-t-on de même source.

Une alternative pour les adhérents des SMA, «conscients de l’impossibilité de descendre sur le terrain et du respect rigoureux du confinement, car seul moyen efficace pour se prémunir de ce virus dévastateur». Cette opération humanitaire se veut «un modèle éducateur traduisant la conscience de ces enfants et ces jeunes et le degré de leur appartenance à leur nation». C’est également «un message d’espoir portés par ces jeunes pour une Algérie sûre, tranquille et épanouie», a conclu le communiqué.



700 couffins distribués aux familles blidéennes



Par ailleurs, une caravane de solidarité avec 680 couffins de denrées alimentaires collectées par la mouhafadha de la wilaya d’Alger des vétérans des Scouts musulmans algériens (SMA) a démarré, samedi dernier, d'Alger à destination de la wilaya de Blida, dans le cadre des initiatives de solidarité avec la population de Blida face à la pandémie du nouveau coronavirus, a-t-on constaté. Les groupes de scouts relevant de l’Organisation des vétérans des scouts algériens se sont rassemblés devant le siège de «Faoudj Radja» dans la commune de Oued Koriche, accompagnés des représentants des autorités locales et sécuritaires, parmi les éléments de la police et de la Gendarmerie nationale, pour donner le coup d’envoi de la caravane, chargée de 680 couffins et de couvertures, à destination de Blida, et ce dans le cadre de l’élan de solidarité avec les familles blidéennes, soumises à un confinement total pour endiguer la pandémie de Covid-19. Le commissaire de wilaya des vétérans SMA, Tarek Abad, a affirmé que l’initiative, première du genre, organisée par les vétérans SMA, est mue par «le devoir» envers les habitants de Blida, soumise à un confinement total en raison de la propagation de la pandémie de Covid-19.

Les groupes des SMA ont réussi a collecté des dons auprès des bienfaiteurs et des membres, ce qui leur a permis de préparer un total de 680 couffins de denrées élémentaires de première nécessité, dont des pâtes, des légumineuses, de l’huile, des conserves et autres.